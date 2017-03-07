فاطمة عطفة (أبوظبي)

افتتح محمد الحمادي المدير التنفيذي للتحرير والنشر في «أبوظبي للإعلام» رئيس تحرير صحيفة الاتحاد، أمس الأول، في مركز أبوظبي للثقافة بجانب المسرح الوطني، معرض «تراثيات» للفنان مهاب لبيب، تحت رعاية وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وبحضور د. حبيب غلوم المستشار في الوزارة، وعدد من محبي الفن التشكيلي وممثلين عن وسائل الإعلام، ويستمر المعرض لنهاية هذا الأسبوع.

يضم المعرض نحو 50 لوحة، نصف عددها يمثل شخصيات قيادية في دولة الإمارات، فإلى جانب صور المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، نرى لوحات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمثل بقية اللوحات مناظر من جماليات مجتمع الإمارات ونماذج من الصناعات التقليدية والبيوت الشعبية.

وأغلب الأعمال المعروضة رسمت بتقنية الأسود والأبيض بقلم الفلوماستر، وهي الطريقة التي كانت سائدة في إنجاز الرسوم الصحفية قبل دخول الألوان، وهي تحتاج إلى إحساس دقيق بالتوازن بين الظل والنور وتدرجاتهما في الرسم عموماً، حيث يصعب تصحيح أي خطأ يقع خلال رسم اللوحة، حسب ما قاله الفنان مهاب لبيب.

تجدر الإشارة أن لبيب صاحب تجربة تشكيلية طويلة، وشارك في العديد من المعارض داخل الدولة وخارجها، وقد واكب نهضة الإمارات الفنية باهتمام من خلال عمله في تدريس الفنون التشكيلية بالمجمع الثقافي منذ عقدين من الزمن، وله دور مشهود في إبراز العديد من المواهب الإماراتية الشابة، إضافة إلى عمله كمخرج ورسام صحفي في عدد من صحف الإمارات ومنها (الاتحاد والخليج)، كما عمل رساماً في البرامج الرياضية والفنية بتلفزيون أبوظبي.