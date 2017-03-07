أديل تقر بزواجها خلال حفل موسيقي بأستراليا

نيويورك (أ ف ب)

ذكرت المغنية البريطانية أديل أمس الأول الأحد خلال تأديتها أغنية بحفل موسيقي في بريسباين بأستراليا، أنها تزوجت واضعة حدا لتكهنات مستمرة منذ سنوات.

والمغنية المعروفة بأغانيها الهادئة حول القلوب المحطمة كانت على علاقة منذ فترة طويلة بسايمن كونيكي وهو خبير مالي سابق أسس منظمة «دروب فور دروب» الخيرية للترويج لحصول الجميع على المياه العذبة في العالم، وقد رزقا ابنا يدعى أنجيلو بات في الرابعة من العمر. إلا أن أديل (28 عاما) لطالما أبقت الغموض بشأن احتمال أن تكون تزوجت من شريك حياتها لحماية خصوصيتها.

لكن عندما كانت تستعد لأداء أغنيتها الناجحة جدا «ساموان لايك يوم» (2011) التي تتناول معاناة انفصال حبيبين على مسرح في بريسباين، قالت «هذا الشعور الذي ينتابكم عندما تبدأون بحب شخص ما هو أفضل شعور في العالم»، على ما جاء في شريط صوره أحد المعجبين وبثه عبر الإنترنت. وتابعت تقول «أنا مدمنة هذا الشعور، بطبيعة الحال لا ، وكان معجبون كبار بالممثلة سمعوها تقول الشهر الماضي خلال حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية في لوس أنجلوس إنها تشكر «زوجها ونجلها»، إلا ان الناطقة باسمها رفضت القول ما إذا كانت أديل أكدت بذلك زواجها من عدمه.