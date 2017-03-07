تراجع أرباح شركات بطاقات الائتمان الكورية

سيؤول (د ب أ)
تراجعت أرباح الشركات المصدرة لبطاقات الائتمان في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي، بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف التسويق وتزايد خسائر القروض.
وبحسب هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية، فإن الشركات الثماني المستقلة التي تعمل في مجال خدمة إصدار بطاقات الائتمان سجلت أرباحاً صافية إجمالية قدرها 1.81 تريليون وون (1.5 مليار دولار)، خلال العام الماضي بانخفاض نسبته 9.9% عن العام السابق.
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وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، فإن شركة «سامسونج كارد» لبطاقات الائتمان كانت الوحيدة التي سجلت زيادة في أرباحها خلال العام الماضي، حيث زادت الأرباح بنسبة 12.5% سنويا إلى 322.7 7ر322 مليار وون.
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وذكرت هيئة الرقابة المالية أنها ستشدد الرقابة على الأوضاع المالية لشركات بطاقات الائتماني، في ظل تزايد حالة الغموض المحيطة بالأوضاع الاقتصادية.