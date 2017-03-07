مصر تخطط لجذب المزيد من المستثمرين بتبسيط الإجراءات

دبي (الاتحاد)

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، أن عدداً من المستثمرين في ألمانيا والدول العربية والأوروبية والآسيوية، يرغبون في زيادة استثماراتهم في مصر، مؤكدة أن الوزارة تعمل بشكل سريع على توفير بيئة جاذبة للاستثمار دون أي معوقات تواجه المستثمرين.

وقالت نصر، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستثماري الثالث عشر للمجموعة المالية «هيرميس» بدبى أمس، إن الوزارة تعمل بشكل شفاف، ولابد من أن تكون القوانين المتعلقة بالاستثمار واضحة حتى تساهم في تحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى أنها تهتم بصغار المستثمرين، من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الوزارة تعمل على توفير تمويل للشركات الصغيرة عبر الشركاء في التنمية من أجل دعمهم.

وأكدت الوزيرة أن الأهم من قانون الاستثمار هو تفعيله، موضحة أنها تذهب لمجمع خدمات الاستثمار بشكل مستمر، للتأكد من أنه يتم تقديم كافة التسهيلات في إجراءات المستثمرين، كما تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات الحكومية، في مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيا والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الإلكتروني، بهدف تطوير منظومة النافذة الاستثمارية في أداء الخدمات المقدمة، بما يؤدي إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة ترغب في جذب المزيد من المستثمرين بشكل سريع، من أجل القضاء على البطالة، والحد من الفقر، وزيادة النمو الاقتصادي، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً مثل صعيد مصر، موضحة أنه عندما تكون هناك تنمية مجتمعية سيكون هناك حافز أكبر للقطاعات التي تريد توفير وظائف للشباب.