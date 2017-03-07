  • الثلاثاء 08 جمادى الآخرة 1438هـ - 07 مارس 2017م
  12:10    الصين ستدافع عن امنها "بحزم" بعد نشر منظومة "ثاد" المضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية        12:17     السودان يعرب عن "الاسف العميق والاستياء" من مرسوم حظر السفر الاميركي الجديد        12:21     مطالب فلسطينية بتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان         12:47    محمد بن راشد يزور معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية        12:48     الشرطة العراقية تعلن السيطرة على المتحف القديم الذي دمره الإرهابيون في الموصل        01:04    الشرطة العراقية تعلن السيطرة على المتحف القديم الذي دمره الإرهابيون في الموصل     

مصر تخطط لجذب المزيد من المستثمرين بتبسيط الإجراءات
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 07 مارس 2017

دبي (الاتحاد)

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، أن عدداً من المستثمرين في ألمانيا والدول العربية والأوروبية والآسيوية، يرغبون في زيادة استثماراتهم في مصر، مؤكدة أن الوزارة تعمل بشكل سريع على توفير بيئة جاذبة للاستثمار دون أي معوقات تواجه المستثمرين.

وقالت نصر، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستثماري الثالث عشر للمجموعة المالية «هيرميس» بدبى أمس، إن الوزارة تعمل بشكل شفاف، ولابد من أن تكون القوانين المتعلقة بالاستثمار واضحة حتى تساهم في تحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى أنها تهتم بصغار المستثمرين، من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الوزارة تعمل على توفير تمويل للشركات الصغيرة عبر الشركاء في التنمية من أجل دعمهم.

وأكدت الوزيرة أن الأهم من قانون الاستثمار هو تفعيله، موضحة أنها تذهب لمجمع خدمات الاستثمار بشكل مستمر، للتأكد من أنه يتم تقديم كافة التسهيلات في إجراءات المستثمرين، كما تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات الحكومية، في مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيا والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الإلكتروني، بهدف تطوير منظومة النافذة الاستثمارية في أداء الخدمات المقدمة، بما يؤدي إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة ترغب في جذب المزيد من المستثمرين بشكل سريع، من أجل القضاء على البطالة، والحد من الفقر، وزيادة النمو الاقتصادي، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً مثل صعيد مصر، موضحة أنه عندما تكون هناك تنمية مجتمعية سيكون هناك حافز أكبر للقطاعات التي تريد توفير وظائف للشباب.

وذكرت الوزيرة أن القطاع العام يقوم بالاستثمار بشكل كبير، والحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص ليلعب دورا أكبر في الاستثمار. وأوضحت أن مصر تسعى لرفع مستوى تصنيفها في التقارير الدولية، ومن بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مشيرة إلى أن تقرير مؤسسة برايس ووتر هاوس الدولية، توقع مؤخرا أن يحتل الاقتصاد المصري المركز رقم 19 بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2030، بناتج محلي يزيد على تريليوني دولار «على أساس تعادل القوة الشرائية»، وأن يحتل المركز رقم 15 على مستوى العالم عام 2050، بناتج يبلغ 4.3 تريليون دولار. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا