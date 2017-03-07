مصر تخطط لجذب المزيد من المستثمرين بتبسيط الإجراءات

دبي (الاتحاد)
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، أن عدداً من المستثمرين في ألمانيا والدول العربية والأوروبية والآسيوية، يرغبون في زيادة استثماراتهم في مصر، مؤكدة أن الوزارة تعمل بشكل سريع على توفير بيئة جاذبة للاستثمار دون أي معوقات تواجه المستثمرين.
وقالت نصر، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستثماري الثالث عشر للمجموعة المالية «هيرميس» بدبى أمس، إن الوزارة تعمل بشكل شفاف، ولابد من أن تكون القوانين المتعلقة بالاستثمار واضحة حتى تساهم في تحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى أنها تهتم بصغار المستثمرين، من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الوزارة تعمل على توفير تمويل للشركات الصغيرة عبر الشركاء في التنمية من أجل دعمهم.
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وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة ترغب في جذب المزيد من المستثمرين بشكل سريع، من أجل القضاء على البطالة، والحد من الفقر، وزيادة النمو الاقتصادي، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً مثل صعيد مصر، موضحة أنه عندما تكون هناك تنمية مجتمعية سيكون هناك حافز أكبر للقطاعات التي تريد توفير وظائف للشباب.
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