عاصفة ثلجية تضرب شمال شرق الولايات المتحدة

نيويورك (أ ف ب)

ضربت عاصفة ثلجية الساحل الشرقي للولايات المتحدة أمس متسببة بشل حركة المطارات في نيويورك وفيضانات جليدية في بوسطن وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من الأشخاص، بينما تخشى السلطات انخفاضا أكبر في درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع.

وتوقف تساقط الثلوج في نيويورك خصوصاً بعد هطوله بكثافة طوال يوم أمس الأول ليغطي شوارع أكبر مدينة أميركية بالبياض ويغرقها في صمت غير عادي. ويفترض أن تفتح المدارس العامة أبوابها مجدداً الجمعة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 8.5 مليون نسمة. وسجلت اضطرابات في حركة النقل في عدد من الولايات. فقد اغلق مطارا كينيدي ولاغوارديا «بحكم الأمر الواقع» اعتباراً من ظهر أمس الأول، لكن مباني المطار بقيت مفتوحة لاستقبال المسافرين العالقين.