تخمة المعروض والمخاوف من تراجع الطلب الصيني تهبطان بأسعار النفط

عواصم (رويترز)

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية أمس، متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها خلال جلسة التعامل السابقة مع تجدد القلق إزاء تخمة المعروض من النفط الخام بفعل انخفاض أهداف النمو في الصين والمخاوف من التزام روسيا باتفاق عالمي لتقليص الإنتاج.

وفاقت المخاوف الأنباء عن تصاعد العنف في شمال أفريقيا والتي أثارت تساؤلات حول صادرات النفط من المنطقة وأدت إلى تعافي الأسعار قليلاً يوم الجمعة. وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 34 سنتاً إلى 55.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 1036 بتوقيت جرينتش، بعد إغلاقها مرتفعة 1.5% في الجلسة السابقة.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا إلى 53.02 دولار للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 1.4% في الجلسة السابقة. وخفضت الصين أمس، النمو المستهدف للعام إلى 6.5% مقارنة مع 6.7% العام الماضي، وشددت أيضا الضوابط التنظيمية في مسعى للتصدي لقضية التلوث.

في الوقت ذاته، أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة الطاقة الروسية الأسبوع الماضي أن إنتاج فبراير الماضي من النفط لم يتغير عن يناير الماضي وظل عند 11.11 مليون برميل يوميا، مما ألقى بظلال من الشك على إجراءاتها لكبح الإنتاج ضمن اتفاق مع منتجي الخام العام الماضي.

وقال محمد باركيندو، أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن مخزونات النفط البرية والبحرية تستجيب لتخفيضات الإنتاج التي تنفذها «أوبك». وساهمت تخفيضات في الإنتاج تقودها «أوبك» في زيادة أسعار النفط العالمية بأكثر من عشرة في المئة منذ إقرار التخفيضات في نوفمبر الماضي.

وقال باركيندو، على هامش مؤتمر للطاقة في هيوستون، «إجمالاً، أعتقد أن الأمر يمضي جيدا حتى الآن. إذا ما نظرت إلى المخزونات البرية والبحرية فإنها تستجيب». وقال باركيندو إن من السابق لأوانه القول إذا ما كان ينبغي تمديد الخفض.

وقال مصدران بصناعة الطاقة لـ«رويترز»، إن إنتاج روسيا اليومي من النفط انخفض إلى 11.083 مليون برميل يومياً في الفترة من الأول حتى الخامس من مارس الجاري، مقارنة مع 11.11 مليون برميل يومياً الشهر الماضي. وتخفض روسيا إنتاج النفط من مستواه في أكتوبر الماضي البالغ 11.247 مليون برميل يومياً، ليصل إجمالي تخفيضاتها إلى 164 ألف برميل يومياً حتى اليوم وفقاً للبيانات التي قدمتها مصادر لـ«رويترز» أمس. وقال المصدران، إن إنتاج روسيا من النفط بلغ 1.512 مليون طن يومياً في الأسبوع الأول من مارس. وكل طن يساوي 7.33 برميل وفق حسابات «رويترز». من ناحية أخرى، قالت وزارة الطاقة الأذربيجانية، إن أذربيجان خفضت إنتاجها النفطي إلى 776 ألفاً و400 برميل يومياً في فبراير الماضي، ملتزمة بذلك بتعهدها بخفض الإنتاج في إطار اتفاق عالمي. ويتراجع إنتاج النفط في أذربيجان بشكل مطرد، حيث انخفض إلى 793 ألفاً و900 برميل يومياً في يناير من 829 ألفا و100 برميل يومياً قبل اتفاق خفض الإنتاج.

وقالت الوزارة، إن أذربيجان صدرت الشهر الماضي 604 آلاف و100 برميل من الخام يوميا و50 ألف برميل يومياً من المكثفات و26 ألفاً و800 برميل يومياً من المنتجات النفطية.