«الخليج الأول» «أفضل بنك محلي»

أبوظبي (الاتحاد)

حصد بنك الخليج الأول، جائزة «أفضل بنك محلي في الإمارات»، والتي تسلمها ممثلون عن بنك الخليج الأول خلال حفل توزيع جوائز مجلة «إيميا فاينانس» للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط 2016، الذي أقيم مؤخراً في فندق كونراد دبي.

تم تنظيم الجوائز من قبل مجلة «إيميا فاينانس»، التي تُعنى بتكريم والاحتفاء بالبنوك التجارية والاستثمارية والإسلامية، إلى جانب إدارة الأصول والوساطة في منطقة الشرق الأوسط. ويتم التحكيم وتحديد مستحقي الجوائز وفقاً لعوامل عدة متعلقة بالهيكل والأداء؛ كالحصة السوقية، النمو في عدد من أبرز المنتجات، الربحية واستراتيجية الشركة.

وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: «نحن نفخر بحصولنا على جائزة ’أفضل بنك محلي في الإمارات‘، ما يعكس الإنجازات التي حققناها خلال العام الماضي في شتّى مجالات العمل، ويقدر التزام بنك الخليج الأول في الاستمرار في مسيرة التفوق. لقد واصلنا خلال عام 2016 العمل على تعزيز ما نقدمه لتلبية احتياجات عملائنا، بما في ذلك إطلاق عدد من أهم المنتجات والخدمات التي تطرح لأول مرة في السوق، والاستفادة من نموذج أعمالنا الصلب واستراتيجيتنا الفعالة لتقديم أداء قوي نستطيع من خلاله مواجهة تحديات البيئة التشغيلية العالمية»