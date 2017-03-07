«الخليج الأول» «أفضل بنك محلي»

أبوظبي (الاتحاد)
حصد بنك الخليج الأول، جائزة «أفضل بنك محلي في الإمارات»، والتي تسلمها ممثلون عن بنك الخليج الأول خلال حفل توزيع جوائز مجلة «إيميا فاينانس» للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط 2016، الذي أقيم مؤخراً في فندق كونراد دبي.
تم تنظيم الجوائز من قبل مجلة «إيميا فاينانس»، التي تُعنى بتكريم والاحتفاء بالبنوك التجارية والاستثمارية والإسلامية، إلى جانب إدارة الأصول والوساطة في منطقة الشرق الأوسط. ويتم التحكيم وتحديد مستحقي الجوائز وفقاً لعوامل عدة متعلقة بالهيكل والأداء؛ كالحصة السوقية، النمو في عدد من أبرز المنتجات، الربحية واستراتيجية الشركة.
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