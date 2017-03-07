محمد العبار: 11.4 مليار دولار مشروعات «إعمار» قيد التنفيذ

حسام عبدالنبي (دبي)

قدر محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، قيمة المشروعات القائمة (قيد التنفيذ) لدى الشركة في الوقت الراهن بنحو 11.4 مليار دولار.

وأكد أن دبي ومصر والهند والسعودية ستكون أبرز الأسواق التي تعمل بها الشركة والتي ستشهد نمواً خلال السنوات الخمس المقبلة، وستكون صربيا من الأسواق المهمة أيضاً، فضلاً عن باكستان بسبب حجم المبيعات فيها، متوقعاً أن يكون هناك «تفاؤل حذر» تجاه سوق العقارات في دبي خلال السنوات المقبلة.

وأشار العبار خلال مشاركته في أعمال الدورة السنوية الثالثة عشرة من المؤتمر الاستثماري، والتي انطلقت في دبي أمس، إلى أن 2016 كان عاماً صعباً على الجميع، ولكن من المتوقع أن يكون العام الحالي أفضل إذا ما نظرنا على المدى المتوسط والطويل. وقال: إن الشركة أجرت تغييرات إدارية خلال الفترة الأخيرة من أجل الاستعداد للأعوام المقبلة وأصبحت الآن أكثر قوة وأسرع، وأصبحت كل مشروعاتها ومبيعاتها أفضل، خاصة أنها تركز على توظيف التكنولوجيا والاستعداد للسنوات المقبلة.

وذكر أنه فيما يخص فرص النمو في إمارة دبي بعد عام 2020، قال إن هناك فرص نمو مهمة وكبيرة في هذه المنطقة على عكس أوروبا وأميركا التي تخدمها مراكز مالية عدة في أسواق أصغر من تلك التي تعمل فيها دبي

وذكر العبار، أن الحكومات تعمل حالياً بشكل أقوى من أجل محاولة التعامل مع تراجع الإيرادات والعجز في الميزانيات من خلال بعض الآليات لإيجاد الطريقة المثلى لاستمرار العمل، لافتاً إلى أن الشركة لا تعتزم طرح إعمار للضيافة في الوقت الحالي، حيث لا يزال هناك الكثير أمامها، وتسعى للمضي قدماً نحو تبني التكنولوجيا في أعمالها بشكل أسرع.

وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، إن دولة الإمارات تحافظ على مكانتها في طليعة اقتصادات المنطقة عبر مواصلة تقليص مخصصات الدعم بشكل تدريجي، مع التمهيد لإقرار ضريبة القيمة المضافة والاستعداد لانتعاشه جديدة مرتقبة في مشهد صفقات الدمج والاستحواذ.

وأفاد مصطفى الشيتي، الرئيس التنفيذي في الإمارات للمجموعة المالية «هيرميس»، أن جميع المؤشرات تؤكد أن السوق الإماراتي سيكون أفضل أداء في العام الحالي مقارنة بـ2016، خاصة في ظل الترجيحات بوجود بعض عمليات الإدراج الأولي والاستحواذات في السوق، لافتاً إلى أن الشركة تدرس حالياً 3 عمليات طرح أولي في أسواق الإمارات في قطاعات مختلفة هي الرعاية الصحية والقطاع العقاري بأحجام فوق المتوسطة، أي ما دون المليار درهم، ومنها شركة الإمارات دبي الوطني ريت «سي إي آي سي المحدودة». وأكد الشيتي، وجود ثلاث أو أربع صفقات استحواذ واندماج في مراحل مختلفة تحت الدراسة، أولها اندماج شركتين غير مدرجتين في قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي سيتم خلال الأسبوعين المقبلين، منوهاً إلى أن سوق الإمارات يعتبر من أهم الأسواق للمجموعة، ويأتي مكتبها في دبي الثاني من حيث عدد العاملين بعد مصر.