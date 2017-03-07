«كريستال» للسياحة تطلق مشروعات جديدة خلال «الملتقى»

أبوظبي (الاتحاد)

تكشف مجموعة كريستال للضيافة، النقاب عن العديد من المشاريع الجديدة المقرر افتتاحها، خلال لمشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2017 «الملتقى» الذي يعقد خلال 24 إلى 27 أبريل المقبل. وقال كمال فاخوري الرئيس التنفيذي لمجموعة كريستال:» معرض سوق السفر العربي هو أهم معرض للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، يوفر لنا المنصة المثالية للترويج فقط لفنادقنا الحالية وأيضاً لإطلاق مشاريعنا المستقبلية. تبقى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة المشرق العربي المحور الرئيس لاستراتيجية توسعنا حيث لدينا بعض الفنادق رائعة تحت التطوير والتي سيتم إطلاقها خلال معرض سوق السفر العربي 2017. وإضافةً إلى ذلك لدينا بعض الإعلانات الاستراتيجية الجديدة لنشاركها مع صناعة السفر المحلية والدولية». وقال فاخوري: «لقد كنا في خضم عملية تطوير واسعة مكنتنا من الوصول إلى وجهات جديدة رائعة مثل منطقة أبها في المملكة العربية السعودية، التي اختيرت مؤخراً عاصمة السياحة العربية عام 2017. وفي المجموعة كريستال نحن فخورون بأن نكون أول من يدخل المنطقة مع فندق بيات من كريستال، والذي يمثل أول فندق من فئة 5 نجوم في مدينة أبها وسيكون جاهزاً للافتتاح في يونيو 2017».وتشارك مجموعة كريستال بسوق السفر العربي في جناح هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.