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«قصر الإمارات» يبحث التعاون مع شركاء السياحة والسفر
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 مارس 2017

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك قصر الإمارات في معرض «بورصة برلين للسياحة 2017» الذي ينطلق في العاصمة الألمانية برلين اليوم، لأجراء محادثات مع شركاء السياحة والسفر في عدد من الدول الأوروبية والعالم. كما يبحث فريق قصر الإمارات إقامة شركاء محتملين جدداُ من الأسواق البديلة أيضاً. وأكدت آنا أولسن مديرة إدارة المبيعات والتسويق في قصر الإمارات أهمية المشاركة في هذا الحدث الدولي للتعريف بالمزايا الفريدة التي يقدمها القصر للزائر الأوروبي عموماً والألماني على وجه الخصوص». وأشارت إلى إمكانية عقد شراكات جديدة مع وكالات السفر والسياحة الألمانية والأوروبية لجلب المزيد من السياح لموسمي الربيع والصيف لهذا العام. وقالت إن السياحة الأوروبية مهمة جداً وتجئ ألمانيا والمملكة المتحدة في مقدمة الأسواق المغذية لقصر الإمارات. وذكرت أنه سيتم في معرض بورصة برلين العالمية للسفر والسياحة 2017 طرح المزيد عن العروض السياحية بمناسبة فصل الربيع وموسم العطلات، مشيرة إلى سعي الفندق لاستقطاب أكبر عدد من السياح الباحثين عن الرفاهية والخصوصية.

     
 

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