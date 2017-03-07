  • الثلاثاء 08 جمادى الآخرة 1438هـ - 07 مارس 2017م
  12:10    الصين ستدافع عن امنها "بحزم" بعد نشر منظومة "ثاد" المضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية        12:17     السودان يعرب عن "الاسف العميق والاستياء" من مرسوم حظر السفر الاميركي الجديد        12:21     مطالب فلسطينية بتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان         12:47    محمد بن راشد يزور معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية        12:48     الشرطة العراقية تعلن السيطرة على المتحف القديم الذي دمره الإرهابيون في الموصل        01:04    الشرطة العراقية تعلن السيطرة على المتحف القديم الذي دمره الإرهابيون في الموصل     

مطارات دبي تحصل على «إيزو» في إدارة المخاطر
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 07 مارس 2017

دبي (الاتحاد)

حصلت مطارات دبي على «الايزو 31000» في إدارة المخاطر مقدمة من شركة لويدز العالمية، مما يجعلها المؤسسة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية التي تحصل على مثل هذا المعيار المعتمد بمجال إدارة المخاطر في قطاع الطيران. ويعتبر حصول مطارات دبي على هذه الإفادة، خطوة رائدة على طريق تطبيق أفضل الممارسات في مجال الأمن والسلامة، بناء على سياسات معتمدة من الإدارة العليا للمؤسسة. وتسلم بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، شهادة «الايزو» من شركة لويدز، بحضور ماجد الجوكر نائب الرئيس الأول للضمان المؤسسي والحوكمة، والدكتور مروان إبراهيم، مدير عام إدارة المخاطر والتأمين بمطارات دبي.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا