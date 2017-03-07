مطارات دبي تحصل على «إيزو» في إدارة المخاطر



تاريخ النشر: الثلاثاء 07 مارس 2017 دبي (الاتحاد) حصلت مطارات دبي على «الايزو 31000» في إدارة المخاطر مقدمة من شركة لويدز العالمية، مما يجعلها المؤسسة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية التي تحصل على مثل هذا المعيار المعتمد بمجال إدارة المخاطر في قطاع الطيران. ويعتبر حصول مطارات دبي على هذه الإفادة، خطوة رائدة على طريق تطبيق أفضل الممارسات في مجال الأمن والسلامة، بناء على سياسات معتمدة من الإدارة العليا للمؤسسة. وتسلم بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، شهادة «الايزو» من شركة لويدز، بحضور ماجد الجوكر نائب الرئيس الأول للضمان المؤسسي والحوكمة، والدكتور مروان إبراهيم، مدير عام إدارة المخاطر والتأمين بمطارات دبي.