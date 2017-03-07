«الاتحاد للطيران» تعزز مبادرة الاستدامة على امتداد أسطولها العالمي

أبوظبي (الاتحاد)
واصلت الاتحاد للطيران، تطبيق تحسينات في كفاءة الوقود على امتداد أسطولها، الأمر الذي أثمر عن خفض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب تعزيز قدرات الاستدامة التي تتمتع بها الشركة، بحسب بيان أمس. تولّى فريق كفاءة الوقود المتخصص في الشركة تطبيق العديد من المبادرات على امتداد إدارات العمليات التشغيلية، ما ساعد في توفير ما يزيد على 60 ألف طن من الوقود. بلغت نسبة التحسن 2.5% خلال عام 2016، أي ما يعادل 190 ألف طن من وفورات ثاني أكسيد الكربون، أو 1200 رحلة بين أبوظبي ولندن، أو ما يقابل الحد من تشغيل ما يزيد على 40 ألف سيارة على الطريق.
يتأثر استهلاك الوقود بالكثير من العوامل مثل نوع الطائرة والمحرك والوزن المحمول ومدة الرحلة. وتعمل الاتحاد للطيران على عدد من المبادرات الرئيسية لتعزيز الكفاءة، سواء في الطائرة نفسها، أو عبر التعاون الخارجي مع مصنعي الطائرات مثل شركتي بوينج وآيرباص.
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يعدّ خفض الوزن أحد العناصر المهمة لتوفير الوقود، حيث تحتوي طائرة آيرباص A380 على سبيل المثال على وزن إقلاع 575 طناً كحد أقصى، أي ما يساوي وزن 115 فيلاً أفريقيا أو 218 سيارة تويوتا لاند كروزر. وقامت الشركة بجهود كبيرة لتقليل وزن الحمولة على متن الطائرة. وساعد برنامج «خفض الوزن»، الذي يتضمن استبدال أو إزالة بعض المواد الموجودة على متن الطائرة، على خفض احتراق الوقود بنحو 1100 طن وقود في العام. ويلعب الطقس دوراً مهماً في التأثير على كفاءة الوقود، وتقوم الشركة حالياً بالاستثمار في تقنيات جديدة مثل برنامج «تحديث حالة الرياح من بوينج» لضمان حصول الطاقم الجوي على أحدث المعلومات الخاصة بأنماط الرياح، ما يتيح لهم التخطيط لأداء الوقود الأمثل لطائراتهم خلال الرحلة. كما يتأثر أداء احتراق الوقود سلباً بالضباب الموسمي، الأمر الذي يتطلب حمل وقود احتياطي أكثر عند القدوم إلى أبوظبي، وتتعاون الشركة حالياً مع معهد مصدر للعلوم والتقنية في أبوظبي، وذلك لتحقيق توقعات أكثر دقة بالضباب.
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ولا تعتبر الفوائد البيئية كبيرة فحسب، بل إن تعزيز الكفاءة في عام 2016 مقارنة بعام 2015 تجاوز هدف خفض الانبعاثات الذي وضعه قطاع الطيران نفسه، والذي يبلغ حالياً 1.5% لتعزيز الكفاءة على امتداد قطاع الطيران الدولي. ومن خلال تجاوز هذا الهدف، تسهم الاتحاد للطيران أيضاً في تحقيق أهداف النمو المحايد للكربون وتحقيق الهدف طويل المدى لخفض الانبعاثات من عام 2005 إلى عام 2050 بنحو 50%.