«الشرقية للسيارات» تفتتح منشأة جديدة في مدينة العين

العين (الاتحاد)

افتتحت الشركة الشرقية للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات مرسيدس-بنز، و«فـيـات»، و«جيب» بمدينة العين، منشأتها الجديدة في العين على مساحة 15.6 ألف متر مربع، والتي يبلغ حجمها أربعة أضعاف حجم المنشأة السابقة.

وتوفر المنشأة الجديدة من ضمنها مجموعة كبير من التجهيزات الحديثة، لكل من شركة «بوش» لمعدات الطاقة، «وبوش» لقطع غيار السيارات، وإطارات «ميشلان»، وشركة «تاير بلاس»، إضافة إلى شركة «موبار»، العلامة التجارية التابعة لشركة «فيات كرايسلر»، بحسب بيان أمس.

والتزمت مجموعة الفهيم ببذل أقصى مجهود خلال تنفيذ المشروع، نظراً لتاريخ أعمال العائلة التي تأسست في المدينة منذ نحو 60 عاماً تقريباً.

وقال عبد الله عبد الجليل الفهيم، رئيس مجلس إدارة الرقابة التابعة لمجموعة الفهيم: «أشعر بالفخر بالنظر إلى ما حققته الشركة ، لأنها تعتبر في طليعة اللاعبين الأساسيين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الإماراتي ولدى المغتربين على حدٍ سواء في مدينة العين. ويعكس نجاحنا هذا التزامنا في مجموعة الفهيم بالمساهمة بنمو المدينة، وإمارة أبوظبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.