«الفطيم» تطلق مشروعاً متعدد الأغراض في جبل علي

دبي (الاتحاد)

أطلقت مجموعة الفطيم، أعمال التطوير لموقع بمساحة 78.500 متر مربع يشكل جزءاً من مشروع متعدد الأغراض بمخطط رئيس في جبل علي، بحسب بيان أمس. وتخطط الفطيم لتعزيز عروضها في قطاع التجزئة من خلال تطوير المول الجديد الذي سيقام ضمن المشروع، والواقع في جبل علي التي تمثل الجزء الجنوبي من دبي على طول الطريق الرئيس السريع بين دبي وأبوظبي. وسيكون المشروع متعدد الأغراض، بحيث يضم مرافق السكن والعمل والترفيه، بالإضافة إلى العلامات التجارية في قطاع التجزئة. توفر المرحلة الأولى من المشروع، مساحة مخصصة للتأجير قدرها 55000 متر مربع. وقالت الشركة، إن المشروع يضم ثاني فروع إيكيا في دبي. ويتم تأجير 100 محل تجزئة آخر إضافة إلى ردهة للمطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية وهايبرماركت كبير وفرع لمحال إيس الفطيم – ومن المقرر اكتمالها جميعاً بحلول الربع الأول من العام 2019.وبفضل توفير أكثر من ألفيّ موقف للسيارات، يعد المول مركزاً للتسوق المريح في منطقة جبل علي التي تشهد نمواً سريعاً، ليكون نقطة جذب لسكان جبل علي ودبي مارينا والقادمين من أبوظبي.

تتضمن المرحلة الثانية من المشروع إقامة «بوابة الوصل»، وهي منطقة سكنية من تطوير شركة وصل للعقارات، ترافقه نمط حياة موجهة بالضيافة والترفيه. ويبدأ العمل فيها في النصف الثاني من العام 2019 لتضم 1457 منزلاً ومركزاً رياضياً مجهزاً بالكامل ومتنزهاً ومركزاً للابتكار للشركات الناشئة. وقال عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس إدارة الفطيم: «انطلاقاً من مكانتنا المتميزة كشركة خاصة ذات توجهات ريادية، تنبع أعمالنا دوماً من رؤية طويلة الأمد للأسواق تنطوي على التخطيط المسبق – وهو ما ينطبق على هذا المشروع الذي يرسخ مكانتنا الفريدة في قطاع التجزئة، وضمن منطقة تتمتع بإمكانات واعدة بالنمو السكاني والعمراني في دبي، خلال الفترة التي تسبق انطلاق معرض إكسبو 2020 وبعدها».