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انطلاق ملتقى الاستثمار الأردني الإماراتي:

المنصوري: الاقتصاد الوطني ينمو 4 % خلال العام الجاري
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 مارس 2017

بسام عبد السميع (أبوظبي)

توقع معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، أن يتراوح نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي بين 3.5-4%، عازياً ذلك لاستمرار مشاريع رؤية الدولة 2021، وفي مقدمتها، مطارا أبوظبي وآل مكتوم، لافتاً إلى أن مطارات الدولة تعاملت العام الماضي مع 134 مليون مسافر.

وأعرب المنصوري في تصريحات صحفية أمس بأبوظبي على هامش ملتقى الاستثمار الأردني الإماراتي أمس، بتفاؤله للنمو الاقتصادي، نتيجة لاستمرار جميع المشروعات الإماراتية التي جرى الإعلان عنها مؤخراً فيما يتعلق بالبنية التحتية ومشروعات المطارات دون توقف أو تأجيل.

وبسؤاله عما تداولته وسائل إعلام قبل عدة أيام حول اتجاه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لطرح أسهم في اكتتاب عام خلال العام الجاري، قال المنصوري «لا يوجد هذا التوجه حالياً، لكن قد يكون ذلك في المستقبل».

ولفت المنصوري، إلى أن تعميق التعاون في جميع المجالات الاقتصادية ذات الأولوية يمثل أحد أهم أوجه الشراكة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية، حيث يتبنى البلدان رؤى اقتصادية مشتركة، من خلال سعيهما نحو استيفاء شروط النمو المستدام ورفع القدرات التنافسية، منوهاً بأن أرقام التبادل التجاري جاءت لتعكس ذلك المنحى الإيجابي لتطور العلاقات الاقتصادية، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 نحو 1.3 مليار دولار، فيما بلغ خلال عام 2015 نحو ملياري دولار.

وأشار إلى أن جهود التنويع الاقتصادي أثمرت عن رفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتبوأت الإمارات مكانتها كثاني أكبر اقتصاد عربي، وباتت مركزاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار والأعمال، فضلاً عن كونها منبعاً لتدفقات استثمارية ضخمة نحو عدد كبير من بلدان العالم. ... المزيد
     
 

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