السفير الأسترالي: الإمارات الوجهة المفضلة للشركات الأسترالية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت المبادلات التجارية بين دولة الإمارات وأستراليا خلال العام 2016 أكثر من 29.3 مليار درهم بمتوسط نمو سنوي يصل إلى 10% بحسب آرثر ميلتون سبايرو سفير أستراليا لدى الدولة، الذي أشاد بالدور الفاعل للاستثمارات الإماراتية في بلاده، والتي تصل إلى 46 مليار درهم (12.5 مليار دولار). وأكد سبايرو أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد نمواً وتطوراً متواصلاً في شتى المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تشكل الوجهة الأولى المفضلة للشركات للاستثمارات الأسترالية، في المنطقة لما تتمتع به من سوق تنافسي ومناخ أعمال جاذب وبنية تحتية وتشريعية مؤهلة ومتطورة فضلاً عن أنها محور تجاري رئيس بالمنطقة.

وأوضح السفير الأسترالي لدى الدولة على هامش مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس لإطلاق الدور الخامس لحملة «أستراليا أنليمتد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أن عدد الشركات الأسترالية العاملة في الإمارات يزيد على 360 شركة باستثمارات تقارب المليار دولار، مشيراً إلى أن هذه الشركات تنظر إلى الإمارات كبوابة للانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد أن العلاقات بين البلدين تتميز بنموذج فريد خاصة على صعيد الربط الجوي الذي يشكل إحدى أهم دعائم تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيراً إلى أن عدد الرحلات الجوية التي تربط البلدين يصل إلى 266 رحلة في الأسبوع بمعدل 133 رحلة في كل اتجاه، الأمر الذي وضع الإمارات في قائمة أكبر الشركاء التجاريين لأستراليا في المنطقة ومركزاً محورياً للصادرات الأسترالية إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما في مجال صادرات المنتجات الغذائية واللحوم والمشروبات.

وأضاف أن دولة الإمارات تستقطب أكثر من 300 ألف سائح من أستراليا سنوياً، ينطلقون منها إلى أكثر من 150 وجهة أخرى حول العالم، وفضلاً عن استضافتها لأكثر من 25 ألف أسترالي يقيمون ويعملون في الإمارات.

وأشار سبايرو إلى تواصل العمل المشترك بين البلدين للارتقاء بمستوى التعاون في المجالات المتعلقة بالابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً بمجالات الزراعة والصناعات الغذائية، والاستفادة من الخبرات الأسترالية في تطوير حلول للأمن الغذائي، والذي توليه الدولة أهمية كبيرة، لافتاً إلى أن هناك مجالاً كبيراً لتوسيع آفاق التعاون التجاري والاقتصادي في المرحلة المقبلة.

وأفاد السفير الأسترالي لدى الدولة بأن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في بلاده تصل إلى 46 مليار درهم، منوهاً بالدور الفاعل لهذه الاستثمارات التي تغطي مجالات متنوعة في البنية التحتية والموانئ ومحطات الكهرباء والطرق والفنادق والعقارات، مؤكداً ترحيب أستراليا بالاستثمارات الإماراتية التي وصفها بـ«المسؤولة والاستراتيجية» كونها تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الأسترالي من جهة واستثمارات طويلة الأمد من جهة أخرى.

إلى ذلك، قال جيرارد سيبر، كبير مفوضي التجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والقنصل العام لأستراليا في الإمارات العربية المتحدة، أن فعالية «أستراليا أنليمتد مينا 2017» ستتناول هذا العام قدرة شركات خدمات الرعاية الصحية في أستراليا على مساعدة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مواجهة الطلب المتزايد. وأوضح: «إن الخبرات الأسترالية المعرفة والمثبتة في مجال الرعاية الصحية قادرة على مساعدة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتهدف أيضاً لزيادة شعبية السياحة العلاجية والطبية في المنطقة». وأضاف أن الحاجة إلى تعزيز المستويات والمهارات في قطاع الرعاية الصحية ستؤدي إلى إيجاد فرص كبيرة لمزودي خدمات التعليم والتدريب في أستراليا، مشيراً إلى أن قيمة الإنفاق في مجال الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها ستصل إلى 69 مليار دولار بحلول 2020، فيما تشير التقديرات إلى حدوث نقص بحوالي 15 ألف طبيب و1.8 مليون ممرضة بحلول 2020 أيضاً.

وقال سيبر إن حجم التبادل التجاري للمنتجات والخدمات بين الإمارات العربية المتحدة وأستراليا بلغ 8 مليارات دولار في 2015- 2016، بما فيها 3 مليارات دولار في مجال تجارة الخدمات بزيادة سنوية بلغت 8.7%، كما بلغ حجم التبادل التجاري للمنتجات والخدمات بين المملكة العربية السعودية وأستراليا 2.8 مليار دولار.