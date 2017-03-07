«إحصاء أبوظبي» أطلق 1751 مؤشراً إحصائياً و14 تطبيقاً وخدمة ذكية خلال 2016

أبوظبي (الاتحاد)
أطلق مركز الإحصاء -أبوظبي 14 تطبيقاً وخدمة ذكية إضافة لإطلاق 14 دليلاً لمنهجية العمل الإحصائي و12 خدمة استشارية و27 دورة تدريبية لدعم الجهات الحكومية لإنتاج الإحصاءات الرسمية خلال عام 2016، وأنتج 1751 مؤشراً إحصائياً و164 إصداراً ونشرة إحصاء إضافة للمشاركة بـ17 ورقة عمل في المؤتمرات الدولية وحقق 88% نسبة تغطية مؤشرات خطة أبوظبي.
وعقد مجلس إدارة المركز الدوري الأول لعام2017 ، والذي استعرض مشروع الرقم الوطني الموحد للمنشآت الاقتصادية ومستجدات العمل على المسح الوطني للسعادة، بجانب الموازنة المعتمدة لعام 2017 ونتائج الأداء الإستراتيجي 2016 واطلع على قانون الموارد البشرية في إمارة أبوظبي رقم (6) لسنة 2017، بالإضافة إلى التقرير الربعي للقوى العاملة المواطنة. وقال راشد بن لاحج المنصوري، رئيس مجلس إدارة الإحصاء- أبوظبي، إن ما حققه المركز من نتائج مشرفة وإنجازات متنوعة ومشروعات إحصاء كبرى على كافة المستويات خلال العام الماضي يأتي بمثابة ترجمة حقيقية لطموحات وتطلعات المركز التي تضمنتها خطته والتي تنسجم وتتناغم مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، وتستند إلى أفضل المعايير العلمية والممارسات العالمية في مجال العمل الإحصائي. ولعل أبرز إنجازات المركز خلال عام 2016 هو الناجح الباهر في تنظيم واستضافة مؤتمر الربطة الدولية للإحصاءات الرسمية، والذي حقق كل أهدافه المرجوة ورفع سمعة إمارة أبوظبي في المحافل الدولية، إضافة للتقدم الكبير الذي أحرزه في بناء نظام إحصائي قادر على توفير وإنتاج المؤشرات والبيانات الإحصائية الموثوقة التي تسهم إسهاماً فاعلاً في خدمة أهداف التنمية الشاملة، ودعم متخذي القرار وراسمي الخطط والسياسات ورجال الأعمال وغيرهم من مستخدمي البيانات، وإنارة درب النمو والتطور الشامل في الإمارة.
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كما اطلع أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع على النتائج الرئيسية لمخرجات مسح السعادة والذي نفذه المركز بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية والذي يعد المخرج الأساسي لأحد أهم المبادرات الوطنية على مستوى الدولة. وأستعرض مركز الإحصاء – أبوظبي مستجدات العمل في المركز المتمثلة في موازنة المركز لعام 2017 وأهم نتائج الأداء الاستراتيجي لعام 2016، إضافة لاستعراض أهم إنجازات مركز الإحصاء – أبوظبي لعام 2016 التي تضاف لرصيد تطورات العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي لتخدم تحقيق أهداف المركز الاستراتيجية في تطوير النظام الإحصائي ما يساهم في دعم خطط التنمية في الإمارة.
في ختام الاجتماع أثنى أعضاء مجلس الإدارة على جهود المركز المبذولة خلال العام السابق، مؤكدين على ضرورة تفعيل كافة المهام والاختصاصات المناطة له بحسب قانون إنشاءه لتحقيق الأهداف الرئيسية، مشيدين بدور ودعم كافة الجهات الحكومية لبناء النظام الإحصائي المرجو في إمارة أبوظبي.