«إحصاء أبوظبي» أطلق 1751 مؤشراً إحصائياً و14 تطبيقاً وخدمة ذكية خلال 2016

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز الإحصاء -أبوظبي 14 تطبيقاً وخدمة ذكية إضافة لإطلاق 14 دليلاً لمنهجية العمل الإحصائي و12 خدمة استشارية و27 دورة تدريبية لدعم الجهات الحكومية لإنتاج الإحصاءات الرسمية خلال عام 2016، وأنتج 1751 مؤشراً إحصائياً و164 إصداراً ونشرة إحصاء إضافة للمشاركة بـ17 ورقة عمل في المؤتمرات الدولية وحقق 88% نسبة تغطية مؤشرات خطة أبوظبي.

وعقد مجلس إدارة المركز الدوري‭ ‬الأول‭ ‬لعام2017‭ ‬، والذي استعرض مشروع ‬الرقم ‬الوطني ‬الموحد ‬للمنشآت ‬الاقتصادية ‬ومستجدات ‬العمل ‬على ‬المسح ‬الوطني ‬للسعادة، ‬بجانب ‬الموازنة ‬المعتمدة ‬لعام ‬2017 ‬ونتائج ‬الأداء ‬الإستراتيجي ‬2016 ‬واطلع ‬على ‬قانون ‬الموارد ‬البشرية ‬في ‬إمارة ‬أبوظبي ‬رقم (‬6) ‬لسنة ‬2017، ‬بالإضافة ‬إلى ‬التقرير ‬الربعي ‬للقوى ‬العاملة ‬المواطنة. وقال راشد بن لاحج المنصوري، رئيس مجلس إدارة الإحصاء- أبوظبي، إن ما حققه المركز من نتائج مشرفة وإنجازات متنوعة ومشروعات إحصاء كبرى على كافة المستويات خلال العام الماضي يأتي بمثابة ترجمة حقيقية لطموحات وتطلعات المركز التي تضمنتها خطته والتي تنسجم وتتناغم مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، وتستند إلى أفضل المعايير العلمية والممارسات العالمية في مجال العمل الإحصائي. ولعل أبرز إنجازات المركز خلال عام 2016 هو الناجح الباهر في تنظيم واستضافة مؤتمر الربطة الدولية للإحصاءات الرسمية، ‬والذي ‬حقق ‬كل ‬أهدافه ‬المرجوة ‬ورفع ‬سمعة ‬إمارة ‬أبوظبي ‬في ‬المحافل ‬الدولية، ‬إضافة ‬للتقدم ‬الكبير ‬الذي ‬أحرزه ‬في ‬بناء ‬نظام ‬إحصائي ‬قادر ‬على ‬توفير ‬وإنتاج ‬المؤشرات ‬والبيانات ‬الإحصائية ‬الموثوقة ‬التي ‬تسهم ‬إسهاماً ‬فاعلاً ‬في ‬خدمة ‬أهداف ‬التنمية ‬الشاملة، ‬ودعم ‬متخذي ‬القرار ‬وراسمي ‬الخطط ‬والسياسات ‬ورجال ‬الأعمال ‬وغيرهم ‬من ‬مستخدمي ‬البيانات، ‬وإنارة ‬درب ‬النمو ‬والتطور ‬الشامل ‬في ال‬إمارة.

من جانبه أكد بطي أحمد محمد القبيسي، المدير العام، إن طموحات «مركز الإحصاء – أبوظبي» في الارتقاء بالعمل الإحصائي في الإمارة لا حدود لها، وأن رؤيته بأن يتميز في كافة المجالات الإحصائية، وسوف يواصل جهوده بكل تفانٍ لبناء نظام إحصائي أكثر تطوراً، ويوظِّف جلَّ طاقته في سبيل أن يكون الرائد إقليميا وأن يسخر كل إمكانياته ليتبوأ موقعاً متقدماً ضمن أفضل المراكز الإحصائية على مستوى العالم. وأشار إلى أن المركز يسير بخطى ثابتة نحو التميز والريادة في مجال العمل الإحصائي بفضل التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة ودعم وتعاون الجهات الحكومية في الإمارة، فقد حصل على عدد من الجوائز وشهادات التقدير العالمية. فخلال العام الماضي وحده نال المركز على 13 جائزة كما أطلق 14 تطبيقا وخدمة ذكية إضافة لإطلاق 14 دليلا لمنهجية العمل الإحصائي و12 خدمة استشارية و27 دورة تدريبية لدعم الجهات الحكومية لإنتاج الإحصاءات الرسمية، كما أنتج 1751 مؤشرا إحصائيا و164 إصداراً ونشرة إحصاء إضافة للمشاركة بـ17 ورقة عمل في المؤتمرات الدولية وحقق 88% نسبة تغطية مؤشرات خطة أبوظبي. واستعرض أعضاء مجلس الإدارة أثناء الاجتماع مشروع الرقم الوطني الموحد للمنشآت الاقتصادية حيث أشار مركز الإحصاء -أبوظبي بأنه انطلاقا من واقع تسجيل وترخيص جميع الشركات والمنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي، يرى المركز أهمية الاستفادة من هذا الواقع لتطوير وتحديث أساليب جمع البيانات السجلية والميدانية للمنشآت الاقتصادية والشركات من خلال تأكيد ضرورة حصول جميع المنشآت الاقتصادية على رقم موحد كشرط مسبق للسماح لها لمزاولة نشاطها داخل الإمارة.

كما اطلع أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع على النتائج الرئيسية لمخرجات مسح السعادة والذي نفذه المركز بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية والذي يعد المخرج الأساسي لأحد أهم المبادرات الوطنية على مستوى الدولة. ‏‭ ‬وأستعرض ‬مركز ‬الإحصاء – ‬أبوظبي ‬مستجدات ‬العمل ‬في ‬المركز ‬المتمثلة ‬في ‬موازنة ‬المركز ‬لعام ‬2017 ‬وأهم ‬نتائج ‬الأداء ‬الاستراتيجي ‬لعام ‬2016، ‬إضافة ‬لاستعراض ‬أهم ‬إنجازات ‬مركز ‬الإحصاء – ‬أبوظبي ‬لعام ‬2016 ‬التي ‬تضاف ‬لرصيد ‬تطورات ‬العمل ‬الإحصائي ‬في ‬إمارة ‬أبوظبي ‬لتخدم ‬تحقيق ‬أهداف ‬المركز ‬الاستراتيجية ‬في ‬تطوير ‬النظام ‬الإحصائي ‬ما ‬يساهم ‬في دعم ‬خطط ‬التنمية ‬في ‬الإمارة.

في ختام الاجتماع أثنى أعضاء مجلس الإدارة على جهود المركز المبذولة خلال العام السابق، مؤكدين على ضرورة تفعيل كافة المهام والاختصاصات المناطة له بحسب قانون إنشاءه لتحقيق الأهداف الرئيسية، مشيدين بدور ودعم كافة الجهات الحكومية لبناء النظام الإحصائي المرجو في إمارة أبوظبي.