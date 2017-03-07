لمياء الهرمودي (الشارقة)

أطلقت جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه بالشارقة المرحلة الثالثة من تنفيذ «مبادرة رواد الطاقة النظيفة»، والتي تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء في 30 منزلاً في الإمارة وتحويلها إلى نماذج مثالية للترشيد من خلال تأهيل مجموعة متطوعات من منتسبي الجمعية للقيام بجولات تثقيفية وتوعوية للأسر في مجال الترشيد وتقييم المنازل وتزويدها بالقطع والأدوات المرشدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالتعاون مع جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة صباح أمس بمقر الهيئة بالإمارة. وأوضحت المهندسة غادة جمعة سالم مدير إدارة الترشيد أن المرحلة الثالثة من مشروع رواد الطاقة تتضمن إعداد فريق عمل مشترك بين الهيئة والجمعية واختيار المنازل التي سيتم تطبيق المبادرة من خلالها وفق عدد من الشروط التي تم الاتفاق عليها حيث سيتم اختيار 10 منازل من الأسر المتعففة و10 منازل كثيفة الاستهلاك للطاقة و10 منازل من المتطوعين المتقدمين للمشاركة في المبادرة وسيتم تقييم استهلاك الطاقة في هذه المنازل واتخاذ كافة الإجراءات الفنية وتثقيف الأسر بمبادئ وأسس ترشيد الاستهلاك التي تضمن تحقيق نتائج إيجابية في تخفيض الاستهلاك بنسبة تصل إلى 40%. بدورها أكدت سارة بن كرم مديرة جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة أن الجمعية تحرص على تفعيل دورها الحيوي في قضايا المجتمع التي تهم الأسرة ومنها قضية ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرة إلى أن الجمعية اتخذت عددا من الإجراءات لتوعية منتسبي الجمعية بطرق ووسائل الترشيد وأطلقت مبادرة رواد الطاقة التي يتم تنفيذها على عدة مراحل تم تنفيذ مرحلتين منها حيث تضمنت المرحلة الأولى والثانية من المشروع تأهيل 15 من منتسبي الجمعية ليكونوا رواداً للطاقة النظيفة. وأوضحت أن الهدف الأساسي لهذه البرامج تركز في ضمان حصول المتطوعين على التأهيل العلمي والعملي الكافي في مجال الترشيد. من جانبها، ذكرت فاطمة الحواي المنسق العام للمشروع أن المشروع يركز على إعداد فريق يطمح للريادة في استخدام الطاقة النظيفة المتجددة وبطرق فنية عملية، وقادر على المساهمة في تعميم استخدام هذه الموارد في المنازل وتعزيز مفهوم المحافظة عليها باعتبارها ثروة وطنية لصالح أجيال الحاضر والمستقبل، وهي تعتبر خطوة أولى تسبق استخدام الطاقة المتجددة.