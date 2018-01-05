50% انخفاض عدد المهاجرين إلى أوروبا في 2017

جنيف (رويترز)

قالت المنظمة الدولية للهجرة أمس، إن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا بحرا في 2017 سجل ما يقل قليلاً عن نصف الوافدين إليها في 2016 مع نجاح قيود فرضت على طريق الهجرة بحرا من ليبيا إلى إيطاليا في تقليل الأعداد. وسجلت المنظمة وصول 171635 مهاجراً بالقوارب في 2017 مقارنة بوصول 363504 في 2016. جاء ذلك بعد عامين من وصول أكثر من مليون لاجئ إلى دول الاتحاد فر أغلبهم من الحروب في الشرق الأوسط والفقر في أفريقيا. وتسبب ذلك التدفق، وهو الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، في أزمات سياسية وإنسانية.

ومنذ ذلك الحين أغلق تقريبا الطريق الرئيس للمهاجرين بين تركيا واليونان عبر شرق البحر المتوسط من خلال اتفاق أبرمه الاتحاد الأوروبي مع أنقرة.

لكن جهود تقليل الأعداد التي تمر عبر الطريق الرئيس الآخر من شمال أفريقيا إلى إيطاليا عبر البحر، الذي ابتلع آلافا، كانت أبطأ. ولم تبدأ الأعداد في التراجع بشكل حاد إلا في النصف الثاني من العام الماضي.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية في آخر يوم من عام 2017، إن عدد الوافدين بالقوارب إلى إيطاليا شكل معظم الرقم الإجمالي للواصلين حيث بلغ 119310، مشيرة إلى أن ذلك يمثل انخفاضاً بنسبة الثلث عن العام السابق.