«زايد لطاقة المستقبل» تفتح باب المشاركة والترشيح للدورة العاشرة

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت جائزة زايد لطاقة المستقبل استقبال طلبات المشاركة والترشيحات لدورتها العاشرة 2018، وذلك حتى تاريخ 6 يوليو من العام الحالي. ويمكن للراغبين بالمشاركة تقديم طلبات الاشتراك ضمن ثلاث فئات هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمنظمات غير الربحية، والجائزة العالمية للمدارس الثانوية، بينما سيتم قبول الترشيحات ضمن فئتي الشركات الكبيرة وأفضل إنجاز شخصي للأفراد، بحسب بيان أمس. وتتزامن الدورة العاشرة من الجائزة مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، عام 2017 «عام الخير» في البلاد. ويشار إلى أن تأسيس الجائزة جاء تكريماً لإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجهوده الريادية في حماية البيئة وتحقيق الاستدامة، وقد ساهمت الجائزة في تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 289 مليون شخص حتى الآن، مما يعكس روح الخير والعطاء التي تميز دولة الإمارات على مستوى العالم.

وقالت الدكتورة نوال الحوسني، مدير إدارة جائزة زايد لطاقة المستقبل: «يصادف شهر يناير 2018 الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق جائزة زايد لطاقة المستقبل. وقد التزمت الجائزة منذ تأسيسها تكريم وتمكين الأفراد والمؤسسات التي تسعى جاهدة لتحقيق مستقبل مستدام للجميع، وهو ما مكنها من ترك أثر إيجابي كبير في حياة ملايين الناس على مدى السنوات التسع الماضية». وأضافت: «ندعو كل من يرغب بالانضمام إلى هذه المجموعة الدولية المميزة من الرواد إلى المشاركة في جائزة زايد لطاقة المستقبل. لقد نجح الفائزون بالجائزة في اكتشاف إمكانات جديدة وهائلة لتقديم حلول الطاقة النظيفة وتطبيق الممارسات المستدامة في جميع أنحاء العالم، بدءاً من توفير مصادر الطاقة في أفريقيا وصولاً إلى حلول تخزين الطاقة المبتكرة في أوروبا».

وقد تلقت جائزة زايد لطاقة المستقبل منذ تأسيسها في عام 2008 أكثر من 10 آلاف طلب مشاركة وترشيح من أكثر من 100 دولة. وفي عام 2016 وحده، سُجل رقم قياسي جديد بتلقي الجائزة 1676 مشاركة من 103 دول، ما يمثل زيادة بنسبة 22% على الرقم القياسي الذي تحقق العام الذي سبقه.

وقال بول سميث لاموس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة براكتيكال آكشن، التي فازت بالجائزة لعام 2017 عن فئة المنظمات غير الربحية: «ننصح جميع المنظمات والمؤسسات بأن تتقدم للمشاركة في جائزة زايد لطاقة المستقبل، فهذه فرصة لا تعوض للتعريف بمؤسستكم على نطاق واسع، كما توفر لكم هذه الجائزة المرموقة فرصة مهمة للتواصل مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين وذوي الاهتمام المشترك من مختلف أنحاء العالم». وقد شهت دورة 2017 من الجائزة فوز الصيني لي جونفينغ، مدير عام المركز الوطني لبحوث استراتيجيات تغير المناخ - الهيئة الوطنية للإصلاح والتنمية في الصين، بالجائزة عن فئة أفضل إنجاز شخصي للأفراد، وذلك لجهوده البارزة في تطوير وتنفيذ سياسات الطاقة المتجددة في الصين. وفازت «جنرال إلكتريك» بالجائزة عن فئة الشركات الكبيرة، تكريماً لريادتها في سوق طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ونالت «سونن»، الشركة الألمانية المتخصصة في المنازل الذكية وتصنيع أنظمة تخزين الطاقة التجارية، الجائزة عن فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لريادتها في تقديم حلول تكنولوجية رائدة لبطاريات التخزين. وأما في فئة المنظمات غير الحكومية وغير الربحية، فقد فازت شركة «براكتيكال آكشن»، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، بالجائزة تكريماً لجهودها في تقديم حلول الطاقة النظيفة للمجتمعات النائية التي لا تستطيع الوصول لمصادر الطاق المستدامة في مختلف أنحاء العالم.

وضمن فئة الجائزة العالمية للمدارس الثانوية، فازت خمس مدارس من خمس مناطق حول العالم، هي مركز ومدرسة ستاريهي للبنات، كينيا عن منطقة أفريقيا؛ والمدرسة الخضراء في بالي، إندونيسيا عن منطقة آسيا؛ وأكاديمية ساغرادو كورازون 4 التعليمية»، بوليفيا عن منطقة الأميركتين؛ و«كلية بيلفيدير»، إيرلندا عن منطقة أوروبا؛ و«مدرسة هونفيل الثانوية»، تسمانيا، عن منطقة أوقيانوسيا.