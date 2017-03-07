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هزاع بن زايد يطلع على تقنيات «دارك ماتر» للأمن الإلكتروني
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 مارس 2017

أبوظبي (وام)

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مقر شركة «دارك ماتر»، الشركة الدولية المتخصصة بالأمن الإلكتروني في أبوظبي، حيث اطلع على التقنيات والخدمات التي تقدمها الشركة في التعامل مع تحديات الأمن الإلكتروني من خلال حزمة حلول الاتصالات «كاتم» (KATIM) التي طورتها «دارك ماتر»، وتتضمن مزايا متقدمة تغطي حماية الأجهزة وأنظمة التشغيل والتطبيقات، إلى جانب مراكز التحكّم. كما اطلع سموه على أحدث ابتكارات الشركة على صعيد تقنيات سلسلة السجلات، وأنظمة التشفير، ونظم تحليل البيانات الكبيرة. وكان في استقبال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان فيصل البناي المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، فيما رافق سمّوه معالي جاسم محمد الزعابي، رئيس مكتب اللجنة التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعدد من المسؤولين.

     
 

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