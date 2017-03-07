الشامسي ينال كأس أفضل متسابق إماراتي

أم القيوين (الاتحاد)

أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من بطولة الشيخ مروان بن راشد المعلا لسباق السولو ريس، والتي نظمها نادي الإمارات موتوربلكس بأم القيوين، وكان بطل الراليات راشد بن غراب الكتبي قد أعطى إشارة انطلاق السباق الذي امتد لمسافة 170 كلم وتضمن 3 مراحل، وشهد منافسة قوية بمشاركة نخبة مميزة من أبطال سباقات الراليات في كل من الإمارات وقطر والكويت والسعودية ولبنان وسوريا.

وفي نهاية السباق قام علي الشاوي مسؤول تنظيم سباقات الراليات بالإمارات موتوربلكس بتكريم كل من عبدالله مصبح الشامسي بكأس المتسابق المبتدئ وكأس أفضل متسابق من الإمارات، كما قام بتكريم كل من المتسابق اللبناني آلان نوفل بكأس الروح الرياضية، والكويتي عبدالعزيز الشطي بكأس أفضل متسابق مشارك من الكويت، والكويتي عبدالعزيز البشير بكأس السلامة، والسعودي عيسى الدوسري بكأس أفضل متسابق مشارك من السعودية، والقطري محمد ناصر المير بكأس أفضل متسابق مشارك من قطر، والمتسابق خليفة بن سليم بكأس العمالقة.

كما قام بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأوائل لكل فئة، حيث توج القطري الشيخ حمد بن عيد آل ثاني بالمركز الأول لفئة تي ون مسجلاً زمناً وقدره 3:54:44 ساعة، وفي فئة تي تو توج بالمركز الأول القطري محمد المير بزمن وقدره 3:37:34 ساعة، فيما جاء بالمركز الثاني السعودي أحمد المالكي مسجلاً زمناً وقدره 5:36:29 ساعة، وحل في المركز الثالث السوري يزن رجلة بزمن قدره 7:02:10 ساعة.

وفي فئة «جروب س» حصل السعودي عيسى الدوسري على المركز الأول مسجلاً زمناً وقدره 3:21:22 ساعة، وجاء في المركز الثاني خليفة بن سليم بزمن قدره 3:32:28 ساعة، وحل ثالثاً نوح بو حميد بزمن قدره 5:12:01 ساعة.

وفي فئة يو تي في توج عبدالله مصبح الشامسي بالمركز الأول مسجلاً زمناً وقدره 3:04:07 ساعة، وجاء في المركز الثاني الكويتي عبدالعزيز الشطي بزمن قدره 3:19:23 ساعة، وحل ثالثاً القطري خالد المهندي بزمن قدره 3:20:20 ساعة.