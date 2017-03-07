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«الهيئة» تطلق «ريادة» لتقييم أداء المؤسسات
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 مارس 2017

معتصم عبد الله (دبي)

دشنت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة نظام تقييم أداء المؤسسات الرياضية في الدولة «ريادة»، وذلك خلال اللقاء المفتوح للهيئة مع ممثلي الاتحادات الرياضية أمس في دبي بحضور إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة ورؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية والأندية.

ويعد «ريادة» منظومة متكاملة لتقييم الأداء والعمل المؤسسي في المؤسسات الرياضية لتحديد مستوى أداء ونضج المؤسسة في رحلتها نحو الريادة وتحقيق الإنجازات الرياضية، ويهدف نظام التقييم إلى تطوير منظومة العمل الرياضي ومتابعة أداء المؤسسات الرياضية والعمل على تحديد مجالات وفرص التحسين لتطوير الأداء ورفع كفاءة وفاعلية الممارسات في الجهات المستهدفة لتحقيق الإنجازات الرياضية العالمية والوصول إلى الريادة في العمل الرياضي.

وينطلق العمل الرسمي لفريق الزيارات الميدانية لتقييم المؤسسات الرياضية الأسبوع المقبل، حيث ستكون زيارة التقييم الأولى لعمل المؤسسات الرياضية عن الفترة من أغسطس 2016 وحتى يناير 2017، فيما يبدأ برنامج زيارات التقييم الثانية من الأسبوع الأول إلى الرابع من شهر أغسطس المقبل لتقييم أداء المؤسسات من فبراير 2017 وحتى يوليو من ذات العام.

ويستهدف البرنامج في مرحلته الأول 25 مؤسسة رياضية، أبرزها اتحاد كرة القدم، اليد، المعاقين، الطاولة، الرماية، الفروسية والسباق، الدراجات، المصارعة والجودو والكيك بوكسنج، ألعاب القوى، السلة، الطائرة، السباحة، التنس، الكاراتيه، الرجبي.

وأكد إبراهيم عبد الملك أن إطلاق النظام جاء من واقع إيمان الهيئة بتطوير القطاع الرياضي في الدولة للوصول إلى الريادة وتحقيق رؤية الإمارات 2021 وحصد الميداليات الإقليمية والعالمية والأولمبية، وسعيها لتطوير آليات وممارسات العمل في القطاع الرياضي واستحداث أنظمة في إدارة ومتابعة وتقييم أداء مؤسساتها. ... المزيد
     
 

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