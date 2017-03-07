«جولف مينا» تدشن نسختها الجديدة اليوم

دبي (الاتحاد)
تنطلق اليوم النسخة الجديدة لجولة الجولف في دول مينا «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إحدى المبادرات الإماراتية الرائدة لهيئة الشيخ مكتوم للجولف، وذلك بإقامة البطولة التأهيلية في نادي الجديدة للجولف في المغرب.
وتقام هذه البطولة التأهيلية لمنح تصنيف للاعبين الراغبين المشاركين في منافسات الجولة الموسم الحالي، نظراً للإقبال من عدد كبير للمشاركة، وذلك مع اعتماد الجولة من قبل الاتحاد الدولي، بوصفها مانحة لنقاط التصنيف الدولي المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو عام 2020، وهو الإنجاز الذي تحقق في زمن قياسي تجسيداً للجهود الإماراتية للمساهمة في تطوير ونشر رياضة الجولف وإيصال اللاعبين العرب للعالمية والتنافس مع أفضل اللاعبين العالميين.
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وعبر لاعبنا أحمد المشرخ عن تطلعه لحصد أفضل النتائج في الموسم الجديد للجولة، وقال: طموحاتي كبيرة بتمثيل الإمارات في هذه الجولة التي جعلت الأحلام ممكنة، عبر تقديمها بطولات دولية تقام في الدولة ومختلف الدول في المنطقة وحالياً في العالم، للمشاركة فيها والتنافس مع لاعبين بمستويات متقدمة، والحصول على نقاط في التصنيف الدولي، إنها كل ما يتمناه أي لاعب في المنطقة، وساهمت في تغيير الكثير من وضع لعبة الجولف هنا والارتقاء بها.
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وسطع نجم المشرخ حينما توج بطلاً للعرب عام 2011، ثم بطلاً للخليج عام 2012، وقال: «هناك العديد من اللاعبين الجيدين في الإمارات، القادرين على احتراف اللعبة، والإمكانيات متوفرة، وبوجود جولة كهذه فإن لاعبينا أمام مستقبل واعد، بالنسبة لي أسعى للاستفادة من هذه البطولات والمشاركة فيها لرفع مستواي الفني، ومواصلة مسيرتي بشكل أقوى.
ومن المقرر أن تقام البطولة التأهيلية في مدينة الجديدة المغربية، على مدار 3 أيام متواصلة، وذلك بشكل يومي حتى الخميس المقبل، بنظام 54 حفرة، يتم الترتيب النهائي بناء على من ينهي الجولات بعدد أقل من الضربات، ويتقاسم أصحاب المراكز الخمسة الأولى جائزة مالية تشجيعية تبلغ 6 آلاف دولار.