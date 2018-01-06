واشنطن تعلق المساعدات العسكرية لباكستان

واشنطن (أ ف ب)

نددت باكستان أمس بقرار واشنطن تعليق مساعدات أمنية أميركية بمئات ملايين الدولارات للقوات الباكستانية، واعتبرت أنه «سيأتي بنتائج عكسية»، وذلك في رد مدروس على حملة الإدارة الأميركية العلنية عليها لتغاضيها عن قمع نشاطات لمتشددين.

وعبرت إدارة الرئيس دونالد ترامب تكراراً عن استيائها لفشل حليفتها في جنوب آسيا في ضرب قواعد حركة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني. وردت باكستان بحزم على نبرة ترامب الحادة، ما أثار المخاوف من أن يقوض هذا الخلاف الدعم الذي تقدمه باكستان للعمليات الأميركية في أفغانستان.

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت الخميس تجميد إرسال شحنات المعدات العسكرية، ووقف التمويل الأمني حتى قمع باكستان للمسلحين.

وأثار الإعلان الأميركي احتجاجات صغيرة أمس في باكستان، بما في ذلك في شامان، أحد المعبرين الحدوديين مع أفغانستان، حيث تجمع المئات وأطلقوا هتافات مناهضة للأميركيين.