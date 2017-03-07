  • الثلاثاء 08 جمادى الآخرة 1438هـ - 07 مارس 2017م
  12:10    الصين ستدافع عن امنها "بحزم" بعد نشر منظومة "ثاد" المضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية        12:17     السودان يعرب عن "الاسف العميق والاستياء" من مرسوم حظر السفر الاميركي الجديد        12:21     مطالب فلسطينية بتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان         12:47    محمد بن راشد يزور معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية        12:48     الشرطة العراقية تعلن السيطرة على المتحف القديم الذي دمره الإرهابيون في الموصل        01:04    الشرطة العراقية تعلن السيطرة على المتحف القديم الذي دمره الإرهابيون في الموصل     

دوري اليد يدخل مرحلة الإثارة

الأهلي والشارقة قمة بحسابات خاصة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 07 مارس 2017

رضا سليم (دبي)

يعود دوري أقوياء اليد سريعاً بالأسبوع العاشر من المسابقة، وهي الجولة المضغوطة الثالثة في الدور الثاني، حيث يلتقي الأهلي مع الشارقة في قمة الجولة بصالة مكتوم بن محمد بالنادي الأهلي، فيما يلتقي النصر مع الشعب بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وتجمع المباراة الثالثة في هذه الجولة بين الوصل والشباب بصالة الإمبراطور، وتقام جميع المباريات في السابعة مساء.

وتعد هذه الجولة الأخيرة لفريق الشارقة قبل الدخول في أجواء الاستعدادات للبطولة الخليجية للأندية التي ستقام بالدوحة خلال الفترة من 20 إلى 30 مارس الجاري، خاصة أن الشارقة سيغيب عن الجولة المقبلة التي ستقام يومي الجمعة والسبت المقبلين، وهي الجولة الأخيرة قبل التوقف الطويل، والذي يستمر حتى يوم 7 أبريل المقبل.

ويتصدر الشارقة قمة جدول الترتيب برصيد 23 نقطة من 9 مباريات، يليه الوصل 20 نقطة من 9 مباريات والثالث النصر 19 نقطة من 8 مباريات والرابع الشباب 17 نقطة من 9 مباريات، والخامس الشعب 16 نقطة من 8 مباريات، والسادس الجزيرة 15 نقطة من 9 مباريات والأهلي السابع 14 نقطة من 8 مباريات والعين الثامن 12 نقطة من 8 مباريات.

وتعتبر مواجهة الأهلي والملك الشرقاوي الأبرز والأهم في هذه الجولة، خاصة أن المواجهات بينهما بمثابة قمة بصرف النظر عن ترتيب الفريقين، في جدول الترتيب، ويبحث الملك عن فوز جديد من أجل مواصلة انتصاراته والتربع على القمة وحتى يكون قد حقق 3 انتصارات متتالية بعد كبوة النصر حيث فاز على الجزيرة والوصل وأبقى أمامه الأهلي في جملة المواجهات الصعبة للفريق في الدور الثاني، والحصول على 9 نقاط في 3 مواجهات نتيجة إيجابية ومرضية لمتصدر الدوري.

في الوقت الذي يخوض الأهلي المباراة بحثاً عن حفظ ماء الوجه بعدما غاب في الجولة الماضية طبقاً للجدول إلا أن تراجع الفريق في جدول الترتيب له أسباب كثيرة إدارية وفنية، في الوقت الذي يتردد عن رحيل عبدالرحمن خميس أحد أبرز الحراس، بعدما غاب عن المباراة الماضية للفريق، وتوجه إلى النصر، فضلا عن انتقال عيسى البناي نجم الفريق إلى الوصل، وبالتالي تجرد الفريق من كل قوته، وقبلها رحيل المدرب الجزائري صالح بوشكريو الذي تولى قيادة المنتخب، إلا أن استقالة سعود صالح مشرف كرة اليد بالأهلي تكشف عن أسباب كثيرة لتراجع الفرسان الذين حققوا إنجازات وبطولات كثيرة في السنوات الماضية. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا