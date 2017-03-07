الأهلي والشارقة قمة بحسابات خاصة

رضا سليم (دبي)

يعود دوري أقوياء اليد سريعاً بالأسبوع العاشر من المسابقة، وهي الجولة المضغوطة الثالثة في الدور الثاني، حيث يلتقي الأهلي مع الشارقة في قمة الجولة بصالة مكتوم بن محمد بالنادي الأهلي، فيما يلتقي النصر مع الشعب بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وتجمع المباراة الثالثة في هذه الجولة بين الوصل والشباب بصالة الإمبراطور، وتقام جميع المباريات في السابعة مساء.

وتعد هذه الجولة الأخيرة لفريق الشارقة قبل الدخول في أجواء الاستعدادات للبطولة الخليجية للأندية التي ستقام بالدوحة خلال الفترة من 20 إلى 30 مارس الجاري، خاصة أن الشارقة سيغيب عن الجولة المقبلة التي ستقام يومي الجمعة والسبت المقبلين، وهي الجولة الأخيرة قبل التوقف الطويل، والذي يستمر حتى يوم 7 أبريل المقبل.

ويتصدر الشارقة قمة جدول الترتيب برصيد 23 نقطة من 9 مباريات، يليه الوصل 20 نقطة من 9 مباريات والثالث النصر 19 نقطة من 8 مباريات والرابع الشباب 17 نقطة من 9 مباريات، والخامس الشعب 16 نقطة من 8 مباريات، والسادس الجزيرة 15 نقطة من 9 مباريات والأهلي السابع 14 نقطة من 8 مباريات والعين الثامن 12 نقطة من 8 مباريات.

وتعتبر مواجهة الأهلي والملك الشرقاوي الأبرز والأهم في هذه الجولة، خاصة أن المواجهات بينهما بمثابة قمة بصرف النظر عن ترتيب الفريقين، في جدول الترتيب، ويبحث الملك عن فوز جديد من أجل مواصلة انتصاراته والتربع على القمة وحتى يكون قد حقق 3 انتصارات متتالية بعد كبوة النصر حيث فاز على الجزيرة والوصل وأبقى أمامه الأهلي في جملة المواجهات الصعبة للفريق في الدور الثاني، والحصول على 9 نقاط في 3 مواجهات نتيجة إيجابية ومرضية لمتصدر الدوري.