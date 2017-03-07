طائرة العين جاهزة للتحليق في «الخليجية»

أحمد سليم (الدوحة)

أعلن فريق العين جاهزيته لضربة بداية بطولة الخليج للأندية الأبطال رقم (36)، التي تنطلق غداً في قطر على صالة علي بن حمد العطية وتستمر حتى 17 الجاري، بمشاركة 7 أندية هي العين (الإمارات)، العربي والريان (قطر) الأهلي ودار كليب (البحرين)، السلام العماني.

ويبدأ العين مشواره في البطولة بمواجهة الهلال السعودي غداً، وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد يتم بعدها حسم الفائز باللقب الذي يحمله فريق الريان في آخر نسختين، وذلك حسب النقاط التي يحصل عليها كل فريق في نهاية البطولة.

وكانت بعثة العين وصلت الدوحة قبل 6 أيام، وخاض الفريق معسكراً تخللته تدريبيات وخوض مباراة ودية أمام الشرطة القطري، ودخل الفريق أمس في فندق كونكورد الذي يستضيف الوفود المشاركة في البطولة، ويترأس البعثة عبدالله الدرمكي نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، وتضم عبدالله زويد إداري الفريق، والمدرب المصري أحمد مصطفى، والمعالج د. ياسر فاروق، واللاعبين عبدالله علي سيف، خالد محمود الحوسني، محمد عبدالعزيز شمل، سعيد الحبسي، عادل عطا، عادل عتيق، محمد سليمان الظاهري، خميس عبدالله البلوشي، جمال حمد الشامسي، والمحترف الصربي فلاديمير، سالم جوهر الكعبي، وليد ثاني، محمد سالم البادي، بينما غاب محمد عبدالله فيروز عن البعثة، كما انضم البرازيلي جواو نيتو لاعب الشرطة القطري للانضمام للفريق على سبيل الإعارة كمحترف خليجي، حسب لوائح البطولة التي تسمح لكل فريق بتسجيل لاعب محترف وآخر خليجي.

وأكد عبدالله الدرمكي أن الفريق مستعد وجاهز للمشاركة في البطولة، خاصة أننا فضلنا القدوم قبل انطلاق البطولة بفترة جيدة من أجل الاستعداد والدخول في أجواء المنافسة مبكراً، والوقوف على مستوى اللاعبين والانسجام، خاصة في ظل تولي المدرب المصري أحمد مصطفى مهمة الفريق، وقد خضنا مباراة ودية أمام الشرطة القطري ظهر فيها الفريق بصورة جيدة.