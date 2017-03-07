طائرة العين جاهزة للتحليق في «الخليجية»

أحمد سليم (الدوحة)
أعلن فريق العين جاهزيته لضربة بداية بطولة الخليج للأندية الأبطال رقم (36)، التي تنطلق غداً في قطر على صالة علي بن حمد العطية وتستمر حتى 17 الجاري، بمشاركة 7 أندية هي العين (الإمارات)، العربي والريان (قطر) الأهلي ودار كليب (البحرين)، السلام العماني.
ويبدأ العين مشواره في البطولة بمواجهة الهلال السعودي غداً، وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد يتم بعدها حسم الفائز باللقب الذي يحمله فريق الريان في آخر نسختين، وذلك حسب النقاط التي يحصل عليها كل فريق في نهاية البطولة.
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وأكد عبدالله الدرمكي أن الفريق مستعد وجاهز للمشاركة في البطولة، خاصة أننا فضلنا القدوم قبل انطلاق البطولة بفترة جيدة من أجل الاستعداد والدخول في أجواء المنافسة مبكراً، والوقوف على مستوى اللاعبين والانسجام، خاصة في ظل تولي المدرب المصري أحمد مصطفى مهمة الفريق، وقد خضنا مباراة ودية أمام الشرطة القطري ظهر فيها الفريق بصورة جيدة.
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