«عمومية الطائرة» تناشد «الهيئة» بمشاركة أبناء المواطنات

أسامة أحمد (دبي)

ناشدت الجمعية العمومية لاتحاد الطائرة في اجتماعها العادي الذي عقدته مساء أمس الأول، بمقر الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بمشاركة أبناء المواطنات أعمار 18 سنة ما فوق في أنشطة الاتحاد، وإعادة النظر بعدم مشاركة كل من بلغ عمر 18 سنة في الاتحادات المختلفة.

واعتمدت الجمعية التي استغرقت ساعتين التقريرين، الإداري والفني للاتحاد عن الموسم الماضي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي ومشروع الميزانية التقديرية لسنة 2017.

وتمنى يوسف الملا رئيس الاتحاد في كلمته أمام الجمعية التوفيق للعين ممثل الإمارات في بطولة الأندية الخليجية المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة، ومنتخب السيدات في النسخة الخامسة لدورة رياضة المرأة بدول مجلس التعاون والتي تقام أيضاً بقطر.

ووجه الملا الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على الدعم اللوجستي باستضافة أحداث وأنشطة الاتحاد من خلال المجلسين، وشكر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على دعم اللجنة الأولمبية بنصف مليون درهم، وإلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والأمانة العامة. وكشف الملا أن عجز الاتحاد بلغ 50 ألف درهم لأول مرة منذ 4 سنوات، مشيراً إلى أن المديونية صفر وخصوصاً أن الصرف في الاتحاد يتم وفق الإمكانات المتاحة حتى لا نتحمل أي أعباء مالية.