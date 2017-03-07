تأهل 138 فارساً وفارسة في سباقي 40 و80 كلم

الختم (الاتحاد)

تأهل 138 فارساً وفارسة في السباقين التأهيليين لمسافتي 80 و40 كلم أمس، في افتتاح سباقات مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي الحادي عشر للقدرة بقرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم الذي ينظمه نادي تراث الإمارات، تحت شعار «نقود مستقبل رياضة القدرة»، ويستمر حتى السبت المقبل، بالتعاون والتنسيق مع مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام، واتحاد الفروسية، والاتحاد الدولي للفروسية، وأكاديمية بوذيب للفروسية.

شارك في سباق 80 كلم 88 فارساً تأهل منهم 50، وخصص للخيول من أعمار 5 سنوات فما فوق، بحد أعلى للسرعة 16 كلم في الساعة، وحد أدنى 12 كلم، ضمن 3 مراحل.

وشارك في سباق 40 كلم 141 فارساً تأهل منهم 88، وخصص للخيول من أعمار 5 سنوات فما فوق، والحد الأعلى لنبضات قلب الجواد 56 نبضة في الدقيقة، ضمن جولتين.

تقام السباقات برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، ويأتي تنظيم الحدث، في إطار توجيهات سموه لدعم فروسية الإمارات، وإعداد كوادر مدربة ومؤهلة من ناشئة وشباب الإمارات لرياضة ركوب القدرة والتحمل التي تلقى كل الدعم الرسمي والشعبي والإعلامي للمحافظة على المكانة الريادية التي تحتلها الإمارات في محافل الفروسية الدولية، حيث تنظم 5 سباقات تأهيلية ضمن المهرجان.