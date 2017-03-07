«التربية الأخلاقية».. القيم على بساط «الجو جيتسو»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

لأن «الإمارات أرض المبادرات»، لم يترك اتحاد الجوجيتسو حدثاً رياضياً إلا ويتخذه منصة لإطلاق العديد من المبادرات، وتعميق القيم والمبادئ لاستنهاض الهمم لدى الأجيال الجديدة، خصوصاً إذا كان الشعار الكبير الذي يرفعه الاتحاد هو «المساهمة في بناء جيل قوي».

وقد جاءت بطولة التحدي للجوجيتسو التي أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين على صالة آيبيك أرينا بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة لتجسد هذا التوجه، وترسخ مبادئ التربية الأخلاقية التي تقوم على التواضع والانضباط واحترام الذات، والشجاعة والصبر والتحمل.. ومن هنا فلم تكن مبادرة «توج ولدك» لإشراك أولياء الأمور في الحدث وحدها هي الموجودة على منصة التتويج، حيث كانت بجانبها الشعارات التي تعكس حرص الجميع على تعزيز قيم التربية الأخلاقية، لدى الأجيال الجديدة، وحملت اللوحات الكثيرة التي ازدانت بها صالة آيبيك أرينا معاني قيمة، ليس الهدف منها أن يزدان بها المشهد، بل أن تغرس هذه القيم داخل نفوس أبناء وبنات الإمارات من الأجيال الجديدة.

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بمجلس أبوظبي للتعليم، إن العلاقة بين الاتحاد والمجلس تشكل نموذجاً فريداً من نوعه، فمثلما تعتبر المدرسة هي منصة انطلاق للمواهب الجديدة في اللعبة بعد أن دخلت تلك الرياضة 129 مدرسة في أبوظبي بموجب برنامج الجو جيتسو المدرسي، باتت أنشطة اللعبة أيضاً منصة لتعزيز قيم التربية الأخلاقية لدى الأجيال الجديدة، وهذا التوجه ليس جديداً، لكنه موجود منذ تأسيس الاتحاد، خصوصاً في بطولات الصغار والناشئين، التي شهدت تخصيص حدث سنوي كبير للاحتفاء بيوم الشهيد.

وأضاف: «توالت من قبل أحداث لترسيخ تراث الإمارات وعادات شعبنا وتقاليدنا وصممنا الكؤوس فيها على شكل قصر الحصن، وحملت ميدالياتنا اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولتنا، كما حملت بطولات السيدات اسم «الإمارات»، وكان الاتحاد هو أول من هب لنصرة الأشقاء في اليمن حيث تبرع بمليون درهم وفتح باب التبرعات في بطولاته المحلية لكل من يرغب عندما تم تخصيص صندوق لها بالتنسيق مع الهلال الأحمر.