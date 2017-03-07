  • الثلاثاء 08 جمادى الآخرة 1438هـ - 07 مارس 2017م
  12:10    الصين ستدافع عن امنها "بحزم" بعد نشر منظومة "ثاد" المضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية        12:17     السودان يعرب عن "الاسف العميق والاستياء" من مرسوم حظر السفر الاميركي الجديد        12:21     مطالب فلسطينية بتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان         12:47    محمد بن راشد يزور معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية        12:48     الشرطة العراقية تعلن السيطرة على المتحف القديم الذي دمره الإرهابيون في الموصل        01:04    الشرطة العراقية تعلن السيطرة على المتحف القديم الذي دمره الإرهابيون في الموصل     

«الزاهر» يحرز لقب الجولة الثانية للتاج الثلاثي

«آر بي بيرن» يحلق ببطولة واحة ليوا في الشوط الرئيسي
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 07 مارس 2017

أبوظبي (الاتحاد)

توج الجواد «آر بي بيرن» لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، بإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل، وقيادة الفارس جيرالد أفرانش، بطلاً للشوط الثالث والرئيسي على لقب سباق بطولة واحة ليوا للفئة الأولى لمسافة 1400 متر، البالغ قيمة جائزته المالية نصف مليون درهم، والذي أقيم أمس الأول ضمن فعاليات الحفل الثالث عشر لنادي أبوظبي للفروسية الذي تألف من 6 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، متضمنة الجولة الثانية من بطولة التاج الثلاثي العربي.

وتمكن «آر بي بيرن» من تجاوز كل المصاعب ليتفوق في نهاية الأمر بفارق 1.5 طول عن «عين جالوت» لإسطبلات اليعقوب للخيول العربية، فيما جاء في المركز الثالث «إيه إف مقاييس» لخالد خليفة النابودة، وسجل البطل زمناً قدره 1:29:44 دقيقة.

وعقب ختام الشوط قام عدنان النعيمي بتسليم جائزة الفوز إلى سالم الكتبي نيابة عن المالك.

وتوج المهر «الزاهر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف عميد المدربين علي راشد الرايحي، وبقيادة الفارس جيم كرولي، بطلاً للجولة الثانية لبطولة التاج الثلاثي العربي المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات للفئة الثالثة، والذي أقيم في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، وبلغت قيمة جائزته المالية 300 ألف درهم.

وأكد «الزاهر» المنحدر من نسل «مجاني» نجوميته المطلقة بعد أن تفوق بفارق 2,75 طول عن «داريوس دي بون»، فيما جاءت في المركز الثالث «أمواج» وكل منهم تعود ملكيته لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وسجل البطل زمناً قدره 2:29:51 دقيقة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا