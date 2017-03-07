فريق الإمارات يتطلع إلى إنجاز جديد في جولة تيرينو-أدرياتيكو

أبوظبي (الاتحاد)
يتطلع البرتغالي روي كوستا قائد فريق الإمارات لتحقيق نتيجة إيجابية في سباق تيرينو-أدرياتيكو الشهير الذي ينطلق غداً، حيث يعد النجم البرتغالي من بين ألمع الأسماء المرشحة للفوز بالقميص الأزرق، وخاصة بعد تفوقه المثير في الجولة الافتتاحية للموسم بأبوظبي.
يتألف السباق سبع مراحل، ويختتم الثلاثاء على شاطئ البحر الأدرياتيكي. ويعود تاريخ السباق، المعروف باسم «سباق البحرين»، إلى عام 1966، ويشهد هذا العام نسخته الثانية والخمسين. وسوف يقود روي كوستا فريق الإمارات، حيث يسعى للفوز بلقب التصنيف العام لأسرع دراج منفرد، وبالتالي الفوز بالقميص الأزرق.
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وإلى جانب كوستا، يشارك سبعة من أعضاء فريق الإمارات في السباق: روبرتو فيراري، وساشا مودولو، وفيجارد ستيك لانجين، وماركو ميركاتو، وفيليبو غانا، وماركو كامب، وماتي موهوريتش.
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ويخترق مسار السباق الذي يمتد سبعة أيام وسط إيطاليا من الساحل التيراني إلى البحر الأدرياتيكي على مسار كلاسيكي. ويتألف من مرحلتين ضد الزمن، وبعض المراحل الجبلية ومراحل السرعة، وسلسلة جبال الأبنين المركزية لمرحلة الملكة حتى جبل مونتي تيرمينيلو.