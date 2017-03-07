«أبوظبي للدراجات» يعزز الانتشار ويؤسس لبناء جيل منافس

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أحدث القرار الذي أصدره سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بإشهار نادي أبوظبي للدراجات، ردود أفعال واسعة في الوسط الرياضي وجاء القرار في توقيت يواكب الزخم الكبير الذي تحظى به الدراجات الهوائية في الدولة، الأمر الذي يعزز مكانتها وسط المجتمع بصورة أكبر كرياضة مجتمعة، فضلاً عن فتح المجال أمام المتميزين، بإشهار ناد يهتم بالمواهب ويصقلها وفق برامج يشرف عليها متخصصون في هذه الرياضة لترفد الدولة بمنافسين في المحافل القارية والدولية لتحقيق إنجازات جديدة يزدان بها جيد الوطن.

ويتوج القرار الجهود التي قام بها مجلس أبوظبي الرياضي، ونجاحه في الارتقاء بطواف أبوظبي ليكون ضمن السلسلة العالمية للاتحاد الدولي، ليكون الأكبر والأهم على صعيد منطقة الشرق الأوسط، بجانب تأسيس فريق الإمارات الذي يضم نخبة من المحترفين والذي نجح في الفوز بجولة العاصمة.

كل هذا النشاط والعمل الذي شهدته رياضة الدراجات يؤسس لانطلاقة قوية في العاصمة بشكل خاص والدولة بصفة عامة، نحو آفاق أرحب ومستقبل مبشر بالإنجازات في الاستحقاقات الدولية.

ودون شك يسهم إشهار نادي أبوظبي للدراجات في تشجيع فئات المجتمع على ممارسة هذه الرياضة، ويرفع مستوى الوعي والتوعية بأهميتها، فضلاً على حث الشباب على التفاعل معها، بما يتماشى مع استراتيجية مجلس أبوظبي الرياضي الهادفة لدعم تنوع الرياضات واكتشاف ورعاية المواهب الواعدة، والعمل على استقطابها في أندية متخصصة.