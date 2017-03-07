الشارقة (الاتحاد)

أقام اتحاد الهوكي، بالتعاون مع مدرسة الأنصار العالمية بالشارقة، مهرجاناً رياضياً حافلاً، وحظي بمشاركة كبيرة من اللاعبين وأولياء الأمور، وتضمنت فعالياته عروضاً لمهارات الهوكي، ومباريات ودية بين الفرق المشاركة أبرزت مدى تطور المستوى الفني والمهاري للاعبين، كما أقيم سباق جري لمسافة 800 متر بين طلبة المدرسة المشاركين، وتم توزيع الهدايا التذكارية على الحضور.

وقال عتيق جمعة الأمين العام للاتحاد إن المهرجان هو واحد من نشاطات الاتحاد لهذا العام، وقد وضع الاتحاد خطة طموحة تشمل العديد من البرامج والمسابقات والمهرجانات التي تسهم في نشر وتعزيز اللعبة في الإمارات، وسنعمل على تحقيقها بتضافر جهود الجميع.

وأضاف: «نشيد بالمستوى المبشر الذي أظهره اللاعبون في المنافسات، وبالتأكيد هذه الفعاليات على غرار اليوم الرياضي الوطني لها دورها الكبير في نشر ممارسة الرياضة وانعكاسها الإيجابي على شرائح المجتمع كافة، ونحن ملتزمون في الاتحاد ببناء وتعزيز الشراكة مع المدارس ومختلف المؤسسات والجهات، بما يسهم في تنفيذ الخطط التطويرية الرامية لنشر اللعبة».

وأعرب عتيق عن شكره وتقديره لجهود مدرسة الأنصار العالمية والقائمين على التنظيم وفي مقدمتهم مديرة المدرسة نجاح البلتاجي، ونائب المدير زكريا علم الدين، ود. أحمد الصبوة مسؤول النشاط الرياضي بالمدرسة والمدرب محمد الشربيني على جهودهم في إخراج المهرجان بصورة مشرفة.

من جهته، أعرب زكريا علم الدين نائب مدير المدرسة عن سعادته، بالتعاون القائم مع اتحاد الهوكي ودعمه المتواصل بهدف نشر اللعبة بين طلبة المدرسة، وبما يتماشى مع مساعي المدرسة في استحداث ألعاب رياضية جديدة للإسهام في الكشف عن المواهب لخدمة رياضة الإمارات، وغرس القيم والأهداف والمبادئ الرياضية بالمجتمع.