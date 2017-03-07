أحمد بن محمد: بنات الوطن اعتدن على رفع راية الإمارات

شذى محمد (الدوحة)

تنطلق اليوم، منافسات الدورة الخامسة لرياضة المرأة التي تستضيفها دولة قطر حتى 17 مارس الجاري، بمشاركة 500 لاعبة يتنافسن في 10 ألعاب، ويترأس وفد الإمارات نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة رياضة المرأة، فيما تتولى منى الشامسي مهمة مديرة الوفد الذي يتألف من 112 لاعبة، إضافة إلى وفد اللجنة النسائية واللجنة الأولمبية الوطنية والوفد الإعلامي والطبي.

وأكملت المنتخبات الإماراتية إعدادها من أجل المشاركة، متزينة بآمال وتطلعات كبيرة في تحقيق أعلى رصيد من الميداليات الذهبية للتأكيد على التطور الكبير الذي تشهده الرياضة النسائية في ظل الاهتمام والدعم الكبير الذي تحظى به من قبل الدولة.

وتابعت المنتخبات المشاركة في الدورة الوصول إلى الدوحة، وعقد الاجتماع الفني لمسابقة كرة اليد، بحضور اللجان الفنية والتحكيمية في اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي أمس الأول، تمهيداً لانطلاق أولى المباريات لكرة اليد اليوم.

وطالب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، فتيات الوطن ببذل كل جهدهن للاحتفاء بتحقيق إنجاز جديد باسم الدولة ورفع علمها، ما يعكس مدى تقدم الرياضة في القطاعات كافة.