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دورة رياضة المرأة الخليجية تنطلق اليوم في الدوحة

أحمد بن محمد: بنات الوطن اعتدن على رفع راية الإمارات
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 مارس 2017

شذى محمد (الدوحة)

تنطلق اليوم، منافسات الدورة الخامسة لرياضة المرأة التي تستضيفها دولة قطر حتى 17 مارس الجاري، بمشاركة 500 لاعبة يتنافسن في 10 ألعاب، ويترأس وفد الإمارات نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة رياضة المرأة، فيما تتولى منى الشامسي مهمة مديرة الوفد الذي يتألف من 112 لاعبة، إضافة إلى وفد اللجنة النسائية واللجنة الأولمبية الوطنية والوفد الإعلامي والطبي.

وأكملت المنتخبات الإماراتية إعدادها من أجل المشاركة، متزينة بآمال وتطلعات كبيرة في تحقيق أعلى رصيد من الميداليات الذهبية للتأكيد على التطور الكبير الذي تشهده الرياضة النسائية في ظل الاهتمام والدعم الكبير الذي تحظى به من قبل الدولة.

وتابعت المنتخبات المشاركة في الدورة الوصول إلى الدوحة، وعقد الاجتماع الفني لمسابقة كرة اليد، بحضور اللجان الفنية والتحكيمية في اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي أمس الأول، تمهيداً لانطلاق أولى المباريات لكرة اليد اليوم.

وطالب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، فتيات الوطن ببذل كل جهدهن للاحتفاء بتحقيق إنجاز جديد باسم الدولة ورفع علمها، ما يعكس مدى تقدم الرياضة في القطاعات كافة.

وقال: «أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود على ما يقدمونه من دعم ورعاية بصفة مستمرة من أجل تحقيق النتائج المشرفة لرفع علم الوطن عالياً خفاقاً في كل المجالات، وبالأخص الجانب الشبابي والرياضي». ... المزيد
     
 

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