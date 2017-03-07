محمد بن خليفة: الحدث يحمل أهدافاً سامية وقيماً نبيلة

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ردود فعل لبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات

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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 مارس 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أشادت الساحة الرياضية بالإعلان عن بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، في النسخة الأولى التي تجوب العالم، وتطوف القارات، وتنطلق من نادي العين للفروسية والرماية والجولف حيث تقام الجولة الأولى من 5 إلى 13 أبريل المقبل في رماية الخرطوش للتراب والإسكيت ومسابقات المسدس والبندقية ضغط الهواء.

وتنتقل البطولة إلى مصر حيث تقام منافسات المسدس والبندقية ضغط الهواء من 24 أبريل إلى 2 مايو المقبلين، وتحتضن أوروبا مسابقات المسدس والبندقية ضغط الهواء حيث ستكون هناك جولة في إحدى مدنها من 6 إلى 14 يوليو المقبل تحددها اللجنة المنظمة وتنتقل بعد ذلك إلى مدينة تودي الإيطالية حيث تحضن مسابقات الخرطوش من 21 إلى 28 أغسطس.

وتستضيف المغرب، جولة لمسابقة رماية الخرطوش من 6 إلى 14 أكتوبر المقبل في مدينة مراكش وسيكون هناك حفل ختامي لتتويج بطلات السنة الأولى خلال ديسمبر بأبوظبي.

وأكدت الساحة الرياضية أن البطولة تعد هدية غالية من سمو «أم الإمارات» إلى أسرة الرماية العالمية وسيدات العالم، وهي ليست بجديدة على سموها، بل إن مكارمها طالت القاصي والداني لتجسد قيمنا العربية والإسلامية نحو التعايش السلمي والتعاون مع الآخرين وتقديم يد العون لكل محتاج لتمكينه من ممارسة هواياته والعيش بسعادة وسلام.

وعبر الرياضيات على الصعيدين المحلي والدولي، عن فرحتهن بالمكارم المستمرة واللامحدودة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من خلال الاتصالات الهاتفية العديدة باتحاد الرماية واللجنة المنظمة العليا وأثناء الإعلان عن البطولة والذي جاء متزامنا مع اجتماعات الاتحاد الدولي للرماية وجمعيته العمومية وكأس العالم بالهند والذين أبدوا شكرهم واعتزازهم بهذه البطولة العالمية التي تلبي لهم طموحاتهم المختلفة. ... المزيد
     
 

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