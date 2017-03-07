الكعبي يشيد بنتائج لاعبي العين في السباحة والضاحية

العين (الاتحاد)

أشاد خميس عبيد الكعبي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، بالنتائج التي حققها لاعبو العين في السباحة واختراق الضاحية أخيراً، وخص بالتهنئة الجهازين الفني والإداري لألعاب القوى بفوز فريقي الشباب والناشئين بلقب كأس رئيس الدولة لاختراق الضاحية، مشيداً بجهود فريق الرجال الذي حل وصيفاً، مهنئاً النصر وشباب وناشئي العين.

كما هنأ منتخبنا للسباحة بمناسبة النتائج القوية التي أحرزها في بطولة الخليج في المجرى القصير 25 متراً، معتبراً تفوق المنتخب إضافة مهمة إلى سجل الإمارات في تلك البطولات، مشيداً بالأداء المشرف للاعبي نادي العين في المنتخب بمختلف الفئات العمرية.

وأشار الكعبي إلى أن سباحي العين حققوا 7 ميداليات ذهبية، بالإضافة إلى 8 ميداليات فضية، إلى جانب 11 ميدالية برونزية من إجمالي الميداليات التي حصدها منتخبنا في البطولة الخليجية، معرباً عن فخره واعتزازه بالمردود المشرف لمنتخب السباحة الذي قاده إلى ستة أرقام قياسية جديدة، والتي سجل عبرها أربعة من سباحي العين أسماءهم في القائمة الذهبية، وهم أحمد الهاشمي 16 سنة، ثلاثة أرقام قياسية، وحمدان البلوشي 14 سنة، وزايد العريفي 12 سنة، ويعقوب السعدي فئة الرجال، ولكل منهم رقم قياسي جديد للدولة من خلال بطولة دولية.

وأضاف: «ظل النادي يستمد عزيمته في إحراز الانتصارات وتحقيق البطولات من خلال الدعم غير المحدود من قيادة النادي والالتزام باستراتيجية النجاح التي أرسى معالمها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين».

وتابع: «نؤكد التزامنا في الشركة باستراتيجية النادي الناجحة، والتي ظلت تقود لاعبي العين بمختلف الألعاب إلى الوجود الدائم على منصات التتويج، وحصد الميداليات والبطولات، ونؤكد ثقتنا في مقدرة لاعبي النادي على متابعة النتائج المشرفة خلال الاستحقاقات القادمة».

وأضاف: «النادي لن يدخر جهداً في تسخير إمكانياته لتقديم الدعم والمساندة الدائمة للاعبينا ولاعباتنا، من أجل الارتقاء بالرياضة الإماراتية إلى ما يطمح إليه قادتنا، ويعزز من مكانة دولتنا على الساحة الرياضية الدولية».