الكعبي يشيد بنتائج لاعبي العين في السباحة والضاحية

العين (الاتحاد)
أشاد خميس عبيد الكعبي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، بالنتائج التي حققها لاعبو العين في السباحة واختراق الضاحية أخيراً، وخص بالتهنئة الجهازين الفني والإداري لألعاب القوى بفوز فريقي الشباب والناشئين بلقب كأس رئيس الدولة لاختراق الضاحية، مشيداً بجهود فريق الرجال الذي حل وصيفاً، مهنئاً النصر وشباب وناشئي العين.
كما هنأ منتخبنا للسباحة بمناسبة النتائج القوية التي أحرزها في بطولة الخليج في المجرى القصير 25 متراً، معتبراً تفوق المنتخب إضافة مهمة إلى سجل الإمارات في تلك البطولات، مشيداً بالأداء المشرف للاعبي نادي العين في المنتخب بمختلف الفئات العمرية.
|
وأضاف: «ظل النادي يستمد عزيمته في إحراز الانتصارات وتحقيق البطولات من خلال الدعم غير المحدود من قيادة النادي والالتزام باستراتيجية النجاح التي أرسى معالمها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين».
|
وأضاف: «النادي لن يدخر جهداً في تسخير إمكانياته لتقديم الدعم والمساندة الدائمة للاعبينا ولاعباتنا، من أجل الارتقاء بالرياضة الإماراتية إلى ما يطمح إليه قادتنا، ويعزز من مكانة دولتنا على الساحة الرياضية الدولية».