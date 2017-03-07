لجان بطولة العين الرمضانية تبدأ العمل

العين(الاتحاد)

عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة العين الرمضانية اجتماعها الخامس منتصف الأسبوع الماضي بمقرها بفرع نادي العين بالقطارة، برئاسة الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي رئيس مجلس الإمارات لتنمية علاقات العمل، والذي تم خلاله اعتماد أجندة الاجتماع الرابع والبدء في تنفيذ المهام الميدانية الموكلة لجميع اللجان وتتضمن تحديد وإعداد الملاعب التي سوف تحتضن منافسات الألعاب الفردية والجماعية.

ووجّه الدكتور عبدالله الوحشي الشكر للقيادة الرشيدة، لما توليه من اهتمام ورعاية للرياضة بجميع فروعها، موجهاً الشكر أيضاً إلى مجلس أبوظبي الرياضي لمساهمته في البطولة، وإلى إدارة نادي العين لتجاوبها مع احتياجات الحدث وتوفيرها كل متطلباته، بما فيها مقر اللجنة العليا المنظمة، وإلى مدير البطولة ورؤساء وأعضاء اللجان المختلفة لما يبذلونه من جهد من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، والتي تحرص على الانتهاء من الأعمال قبل أسبوعين من انطلاقة البطولة.

وقال: تم الاتفاق مع إدارة نادي العين على أن يكون فرع النادي بالقطارة مقراً رئيساً للبطولة، والذي سيتم تجهيزه بالمستوى الذي يساعد على نجاح المنافسات التي ستجري على استاده وصالته الرياضية المغطاة، بالإضافة إلى أن اللجان قد حددت المواقع التي ستقام عليها المنافسات، والتي بدأت في حصر احتياجاتها.

وأضاف: اللجنة المنظمة العليا اعتمدت جوائز أصحاب المراكز الأولى على مستوى الألعاب الفردية والجماعية، بالإضافة إلى الجوائز التي ستقدم للجمهور، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها السادس خلال مارس الجاري للوقوف على ما تم إنجازه من الأعمال الميدانية الموكلة لمختلف اللجان.

وتابع: بطولة هذا العام ستكون مختلفة تماماً عن البطولة السابقة من النواحي كافة وسيكون لها طابع أولمبي، حيث يتنافس الأفراد والفرق في 16 لعبة تشارك فيها فرق محلية وعربية وأجنبية، وهناك مفاجآت سيعلن عنها قبل وأثناء سير البطولة وسيتم الكشف عنها في القريب العاجل. وأضاف: سيكون لهذه النسخة طابع رياضي مجتمعي، حيث يشارك فيها جميع أفراد المجتمع بجميع فئاته، وتتضمن برامج خاصة بالأسر والأطفال.

حضر الاجتماع، مسلم أحمد درويش مدير البطولة، الدكتور عادل حلمي شحاته المستشار الفني، عبدالله صالح الشرفي رئيس لجنة المراسم والعلاقات العامة، علي حسن البلوشي رئيس اللجنة المالية، خالد حسن البلوشي رئيس اللجنة الإدارية، عبدالله عامر ناصر نائب رئيس اللجنة الإعلامية، محمد شامس النعيمي رئيس لجنة كرة القدم - رجال، نسرين علي بن درويش رئيس لجنة كرة اليد - سيدات، عبدالله أحمد الحمادي رئيس لجنة اختراق الضاحية، محمد أمين الزرعوني رئيس لجنة الشطرنج، وطارق علي الطاهر عضو لجنة الشطرنج.