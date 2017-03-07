محمد بن زايد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص

إبراهيم سليم (أبوظبي)

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتشكيل اللجنة العليا لاستضافة دورة الأولمبياد الخاص العالمية التي سوف تقام في أبوظبي، عام 2019، وجاء القرار في 13 مادة.

وبحسب القرار، تشكل لجنة تتبع ديوان ولي عهد أبوظبي تسمى «اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص» برئاسة محمد عبدالله الجنيبي، وعضوية الأستاذ الدكتور فهد مطر النيادي، والدكتورة مها تيسير بركات، وسيف سعيد غباش، ومحمد محمد فاضل الهاملي، ومريم عيد خميس المهيري، وماجد عبدالله العصيمي، والدكتور علي بن تميم، وربيع أبو شقرة، والدكتورة كليثم سعيد النعيمي، ومحمد راشد السويدي، وسايمون بيرس، وممثل عن وزارة تنمية المجتمع، وممثل عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وممثل عن جهاز الشؤون التنفيذية، وممثل عن مجلس أبوظبي الرياضي.

وحدد القرار آلية عمل اللجنة، ومنها أن تعقد اجتماعاتها كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها على الأقل، وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة وتعتمد من أعضائها.

وأشار القرار إلى أن مقر اللجنة الرئيس مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من رئيس اللجنة إنشاء فروع لها داخل الإمارة وخارجها، وذلك بعد موافقة الديوان.