واشنطن ترحب بالزيارات الكردية لبغداد

باسل الخطيب (السليمانية، أربيل)

حثت واشنطن الكرد مجدداً على اتخاذ «خطوات أكثر» لتعزيز التهدئة المتحققة بعد التوترات التي حصلت بين أربيل وبغداد، لتهيئة الأرضية المناسبة للحوار الجدي بينهما ومعالجة المشاكل العالقة على أساس الدستور، مؤكدة على أهمية ضمان المستحقات المالية لإقليم كردستان بالموازنة العراقية، وإجراء الانتخابات العامة بموعدها.

جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات أجراها السفير الأميركي في العراق، دوجلاس سيليمان، في أربيل والسليمانية، على مدى اليومين الماضيين، مع رئيس الحكومة الكردستانية، نيجيرفان بارزاني، وقيادات حركة التغيير والاتحاد الوطني، ورئيس جهاز الحماية والمعلومات الكردستاني الذين جددوا من جانبهم استعداد الكرد للحوار مع بغداد.