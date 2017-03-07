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«ثقة» الريال تتحدى «أحلام» نابولي في «سان باولو»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 مارس 2017

باريس (أ ف ب)

يعود ريال مدريد حامل اللقب إلى ميدانه المفضل وهو دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى إلى تأكيد أفضليته على نابولي الإيطالي، في حين أن أرسنال الإنجليزي يحتاج إلى معجزة أمام بايرن ميونيخ الألماني من أجل استكمال حلم المجد نحو لقب دوري الأبطال.

يحل ريال مدريد ضيفاً على نابولي باستاد سان باولو الليلة في إياب الدور ثمن النهائي، بعد أن فاز ذهاباً 3-1، ويستضيف أرسنال، فريق بايرن ميونيخ تحت وطأة خسارة قاسية 1-5 على ملعب أليانز أرينا.

ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب، بعد أن أضاف في الموسم الماضي لقبه الحادي عشر على حساب جاره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح. وكان اللقب قبل الأخير لريال في ديربي مدريدياً أيضاً 4-1 بعد التمديد في 2014، لكنه انتظر حتى الثواني الأخيرة قبل أن يدرك مدافعه سيرجيو راموس التعادل، ثم لعبت خبرة النادي الملكي دورها في الشوطين الإضافيين. يخوض ريال مباراة الإياب في ظروف مغايرة قليلاً عن تلك التي تغلب فيها على نابولي 3-1 في سانتياغو برنابيو.

اهتز فريق العاصمة الإسبانية أمام لاس بالماس المتواضع في الدوري المحلي، وكان في طريقه إلى خسارة مؤلمة 1-3 قبل أن يعادل البرتغالي رونالدو في الدقائق الأخيرة، كان تعادلاً بطعم الخسارة فجر خلافات بين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وبعض اللاعبين، حسب ما ذكرت تقارير صحفية.

وفقد ريال صدارة الدوري الإسباني لمصلحة غريمه التقليدي برشلونة للمرة الأولى منذ أشهر، رغم أن له مباراة مؤجلة مع سلتا فيجو، ولكنه استعاد توازنه بفوز كبير على إيبار 4-1 مساء السبت. وغاب رونالدو عن المباراة ضد إيبار بسبب إصابة طفيفة، وأراح زيدان فيها أيضاً المدافعين دانيال كارفاخال والبرازيلي مارسيلو والألماني توني كروس استعداداً لمواجهة نابولي. ... المزيد
     
 

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