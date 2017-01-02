«تجارة وصناعة الشارقة» تبحث فرص الاستثمار المشترك مع صربيا

الشارقة (الاتحاد)

أكد خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة عمق العلاقات الاقتصادية مع صربيا، وأشار إلى حرص الغرفة على بناء علاقات تعاون تجاري واستثماري مع الفعاليات الاقتصادية الصربية ضمن جهود الإمارة في تطوير علاقاتها مع هذه الدولة في كل القطاعات، وسعيها المستمر لفتح آفاق استثمارية جديدة أمام قطاع الأعمال والمستثمرين الإماراتيين في شتى أرجاء العالم، تعزيزا للاقتصاد المحلي، وسعيا منها لتحقيق الرخاء والازدهار للمجتمع والدولة.

جاء ذلك خلال استقبال الهاجري مؤخرا في مقر الغرفة لوفد اقتصادي وتجاري صربي رفيع المستوى برئاسة ميلوش بيريتش القائم بالأعمال في سفارة صربيا لدى الدولة، وضم الوفد مديري مجموعة شركات صربية مختصة بصناعة المواد الغذائية والألبسة والمنتجات الجلدية المختلفة، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين.

وبحث الطرفان كيفية دعم العلاقات الاقتصادية المتميزة بين إمارة الشارقة وجمهورية صربيا خلال اجتماع موسع عقد في مقر الغرفة وحضره من الجانب الإماراتي عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لخدمات الأعضاء، وجاسم هيثم المطوع مستشار العلاقات مع رابطة دول الكومنولث المستقلة في الغرفة.

وركز النقاش على تطوير العلاقات التجارية، وفتح آفاق جديدة أمام رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في صربيا في مجالات الصناعات الغذائية واستيراد الألبسة والمنتجات الجلدية التي تتميز بها الجمهورية الصربية، حيث عرض الوفد الضيف جانبا من هذه المنتجات شارحا مميزاتها المتعددة، والحوافز والتسهيلات التي تقدمها صربيا لقطاع الأعمال الإماراتي لتشجيعه على القدوم الاستثمارات فيها.