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اللجنة تعقد الاجتماع الأول برئاسة ابن غليطة

«الرقابة المالية» تطالب بسرعة إطلاق «غرفة الانتقالات» قبل بداية الموسم
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 مارس 2017

معتز الشامي (دبي)

عقدت اللجنة العليا للحوكمة والرقابة المالية، برئاسة مروان بن غليطة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أول اجتماعاتها مساء أمس الأول بمقر الاتحاد بدبي، لمناقشة الخطوط العريضة والقرارات اللازمة التي تصدر عنها للبدء في تنفيذ بعض الإجراءات التي تسهل من مساعدة الأندية على الالتزام بأعبائها المالية، وجاء الاجتماع بحضور الأمناء العامين للمجالس الرياضية الثلاث، وبقية أعضاء اللجنة المعلن عنها عند التشكيل.

وتفيد المتابعات بأن جميع الأعضاء طالبوا خلال الاجتماع الأول، ضرورة الإسراع في خطوات تشكيل «غرفة الانتقالات» التي تسهم في فرض رقابة على أسعار انتقالات اللاعبين، وضمان عدم التلاعب بقانون سقف الرواتب، وهي غرفة تنبثق عن لجنة القيد باتحاد الكرة، وتهتم بتحديد سعر اللاعب قبل الانتقال لأي نادٍ إذا ما دخل في فترة الحماية المقررة بـ 6 أشهر، قبل نهاية عقده الأصلي، وتهدف تلك الغرفة لمنع تلاعب السماسرة والوكلاء بأسعار اللاعبين، عبر عروض وهمية هدفها الضغط على النادي لتحقيق أعلى سعر عند شراء لاعبه.

فيما أشارت مصادر وثيقة إلى أنه تم خلال الاجتماع، الاتفاق على تشكيل فريق فني يتم ترشيح أعضائه من المجالس الرياضية، خلال أسبوع، لعرض التصور المبدئي الخاص بغرفة انتقالات اللاعبين المراد تشكيلها، والتي تحكم عملية انتقال اللاعبين وإدارة عمليات انتقالهم بين الأندية.

ورأى الأعضاء ضرورة التعجيل بتشكيل الغرفة، بما يعزز قانون سقف الرواتب مع ضرورة التمسك بالمراجعة المالية والتدقيق على ميزانيات الأندية عبر آليات جديدة يتم الإعلان عنها عقب الاجتماع المرتقب للجنة نفسها، بداية الأسبوع المقبل، وهو الاجتماع الثاني والأخير الذي يشهد وضع التصورات القانونية والقرارات المفترض أن تصدر في هذا الجانب، قبل تحويلها للتنفيذ.

وتمنح تلك الغرفة المزمع إنشاؤها، سلطة للمجالس الرياضية للرقابة على التعاقدات بطريقة غير مباشرة، وتحديد ما إذا كانت هناك تجاوزات من الأندية في عروضها المقدمة من عدمه، فقد يكون هناك نادٍ يغالي مادياً، وهو ليس لديه ميزانية تغطي هذا العقد مع بقية العقود المبرمة لديه من الأساس. ... المزيد
     
 

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