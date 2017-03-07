«المحترفين» تحدد 4 محاور لـ «استراتيجية 2020»

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلنت لجنة دوري المحترفين عن استراتيجية العمل الخاصة بها لثلاث سنوات مقبلة، وحددت اللجنة أربعة محاور أساسية تقوم عليها خطة العمل المقبلة، هي الاحتراف والشراكات والاستقلالية المالية والعلاقات التجارية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم صباح أمس بفندق دوست تاني بالعاصمة أبوظبي، بحضور ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، كما حضر الحفل مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم، وعبد الله ناصر الجنيبي، رئيس لجنة دوري المحترفين، وغانم مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وأحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، ويوسف الخوري نائب رئيس اللجنة، وعبد الحميد المستكي رئيس اللجنة الفنية، وعدد من مسؤولي أندية الخليج العربي.

وشرحت اللجنة المحاور الأربعة الخاصة بالاستراتيجية، في مقدمتها الاحتراف المعني بتخريج كوادر محترفة قادرة على إدارة اللعبة، من خلال ورش عمل ودراسات خاصة يحصل المتقدمون لها على رخص خاصة لإدارة وتشغيل الأندية، بهدف إدارة محترفة وواعية، تقود إلى مزيد من التطور القائم على الاحتراف الفعلي.

أما الشراكات فحددتها اللجنة في جانبين، الأول يتعلق بشركاء داخليين وشركاء خارجيين، يعشقون اللعبة وهدفهم الأساسي هو تطوير اللعبة، والمساهمة في بزوغها على الساحة القارية والعالمية على حد، سواء في ظل توفير الإمكانيات كافة التي تؤهل لذلك.