الأحوال الجوية تنقذ غوطة دمشق من قصف طائرات النظام

دمشق (د ب أ)

حيدت الأمطار المصاحبة للأحوال الجوية السيئة سلاح الجو السوري عن المعارك في غوطة دمشق الشرقية، وتكفل سلاح المدفعية بالقصف. ووقعت أعنف المعارك في محيط مبنى المحافظة.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «خاضت اليوم القوات الحكومية مواجهات متقطعة مع مسلحي المعارضة في مدينة حرستا شرق دمشق، وسيطرت على عدد محدود من المباني القريبة من مشفى البشير».

من جانبه، قال مصدر مقرب من غرفة العمليات لوكالة الأنباء الألمانية «خاض مقاتلو المعارضة أعنف المعارك في محيط مبنى محافظة ريف دمشق وتصدوا لهجوم شنته القوات الحكومية، التي خسرت عدداً كبيراً من عناصرها، حيث دمرت سيارة تقل 4 عناصر وتم تفجير نفق للقوات الحكومية وقتل 9 عناصر، بينهم ضابط برتبة ملازم أول، وبعد فشل القوات الحكومية عمدت إلى قصف الأحياء السكنية في مدينة حرستا بـ 5 صواريخ أرض أرض من نوع فيل».

ونفى المصدر أي تقدم للقوات الحكومية على جبهة إدارة المركبات قائلاً «ننفي ما تناقلته مصادر إعلامية تابعة للنظام بتقدم قواتهم اليوم بل فشلت تلك القوات في تحقيق أي تقدم وتم قتل أكثر من 5 عناصر منهم».