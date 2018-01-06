الأحوال الجوية تنقذ غوطة دمشق من قصف طائرات النظام

دمشق (د ب أ)
حيدت الأمطار المصاحبة للأحوال الجوية السيئة سلاح الجو السوري عن المعارك في غوطة دمشق الشرقية، وتكفل سلاح المدفعية بالقصف. ووقعت أعنف المعارك في محيط مبنى المحافظة.
وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «خاضت اليوم القوات الحكومية مواجهات متقطعة مع مسلحي المعارضة في مدينة حرستا شرق دمشق، وسيطرت على عدد محدود من المباني القريبة من مشفى البشير».
|
ونفى المصدر أي تقدم للقوات الحكومية على جبهة إدارة المركبات قائلاً «ننفي ما تناقلته مصادر إعلامية تابعة للنظام بتقدم قواتهم اليوم بل فشلت تلك القوات في تحقيق أي تقدم وتم قتل أكثر من 5 عناصر منهم».
|