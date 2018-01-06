إسرائيل تطلق سراح نور التميمي المتهمة بضرب جنديين

رام الله، غزة (الاتحاد)

أطلقت إسرائيل فجر أمس سراح الفتاة نور التميمي (20 عاماً) المتهمة بالاعتداء على جنديين إسرائيليين مع قريبتها عهد التميمي (16 عاماً)، بكفالة، في قرية النبي صالح في الضفة الغربية، حسبما أفاد والدها. وقال ناجي التميمي «أطلق سراح ابنتي فجر هذا اليوم، بعد أن قررت محكمة إسرائيلية ذلك لقاء كفالة مالية بلغت خمسة آلاف شيكل (1500 دولار)».

وأوضح أن عائلة التميمي وقعت أيضاً على كفالة أخرى بقيمة عشرة آلاف شيكل (حوالي ثلاثة آلاف دولار) ستدفع في حال لم تمثل نور التميمي أمام القضاء لمحاكمتها، بالإضافة إلى توقيع كفيل يحمل الهوية الإسرائيلية لم يحدد هويته. وأوضح الوالد أن من شروط الإفراج «أن تتوجه نور كل يوم إلى أقرب مركز شرطة إسرائيلية، وتوقع على وجودها في المنطقة».

وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراح نور قبل يومين بعد صدور قرار محكمة إسرائيلية بإطلاق سراحها، غير أن النيابة العسكرية استأنفت القرار، وأرجئ الإفراج عنها حتى صدور قرار من المحكمة مرة أخرى أمس الأول.

وقال ناجي، وهو في طريقه مع ابنته إلى مركز شرطة إسرائيلي غرب رام الله في الضفة الغربية، «أطلق سراح نور، لكنها ستعود إلى المحكمة».