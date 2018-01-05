جونسون يبحث مع تيلرسون التطورات في إيران



تاريخ النشر: السبت 06 يناير 2018 لندن (وكالات) بحث وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون هاتفياً الليلة قبل الماضية، تطورات الأحداث في إيران وقضايا سوريا واليمن وكوريا الشمالية. وذكرت الخارجية البريطانية في بيان أن جونسون وتيلرسون أجريا «محادثات بناءة ومعمقة» حول التطورات الأخيرة في إيران وما تشهده من الظاهرات واتفقا على أهمية الحق في حرية التعبير وضرورة احترام حقوق الإنسان في التعامل مع تلك التظاهرات. وأوضح أن الجانبين اتفقا على الاستمرار في مراقبة الأحداث بإيران عن كثب، مضيفاً أن جونسون جدد التزام المملكة المتحدة بالاتفاق النووي الإيراني والعمل مع حلفائها في الوقت نفسه على «التصدي لأنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة». وأكد البيان أن وزيري الخارجية شددا على أهمية المضي قدماً في المسار الذي يهدف إلى إيجاد «تسوية سياسية في اليمن» وضرورة «إعادة تنشيط» العملية السياسية في سوريا. كما اتفقا على مواصلة الضغط بشتى السبل على كوريا الشمالية لإنهاء برنامجها النووي «غير المشروع».