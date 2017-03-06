نهيان بن زايد يصدر قراراً بإنشاء نادي أبوظبي للدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي قراراً بشأن إنشاء نادي أبوظبي للدراجات، بهدف نشر ثقافة رياضة الدراجات وتشجيع فئات المجتمع على ممارستها ورفع مستوى الوعي والتوعية بأهميتها وحث الشباب على التفاعل معها، بما يتماشى مع استراتيجية مجلس أبوظبي الرياضي الهادفة لدعم تنوع الرياضات واكتشاف ورعاية المواهب الواعدة، والعمل على استقطابها في أندية متخصصة تسهم في توسيع نطاق ممارسة رياضة الدراجات من خلال المشاركة في كل المسابقات والفعاليات.

كما أصدر سموه قراراً ثانياً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، برئاسة معالي الدكتور مغير خميس الخييلي وعضوية كل من: خالد بن شيبان المهيري، مطر سهيل اليبهوني، إبراهيم محمد المرر، سويدان راشد الظاهري، عبدالله غرير القبيسي، عبدالله حمد العواني، محمد سند القبيسي، خالد سيف المهيري، ووفقا لقرار سموه تمتد فترة العضوية لثلاث سنوات قابلة للتجديد.