التركيبة الديمغرافية في إيران

طهران (وكالات)
تضم إيران تركيبة سكانية تعرف بـ«الديمغرافية» متنوعة تشمل أعراق وقوميات عدة يرتبط بعضها بدول مجاورة مثل الأتراك والعرب والكرد، إضافة للآذريين وغيرهم، بجانب الفرس، ويشكل العرب نحو 5.5 إلى 6 ملايين، ويتوزعون على إقليم خوزستان أو الأهواز جنوب غرب إيران بمحاذاة جنوب العراق، وهناك عرب الساحل الشرقي ومعظمهم من السنة، كما هناك جيوب عربية في إقليم فارس وبمنطقة عرب خانة بإقليم خراسان.
أما الكرد، فيشكلون 9 ملايين يتوزعون على كردستان وكرمانشاه وايلام، والقسم الجنوبي لإقليم آذربيجان الغربية، ولهم جيوب في خراسان، ويعد الآذريون الأتراك نحو 22 مليوناً، ويتوزعون على 4 أقاليم غرب البلاد. أما التركمان فهم نحو مليونين بإقليم كلستان بمحاذاة تركمانستان.
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