التركيبة الديمغرافية في إيران

طهران (وكالات)

تضم إيران تركيبة سكانية تعرف بـ«الديمغرافية» متنوعة تشمل أعراق وقوميات عدة يرتبط بعضها بدول مجاورة مثل الأتراك والعرب والكرد، إضافة للآذريين وغيرهم، بجانب الفرس، ويشكل العرب نحو 5.5 إلى 6 ملايين، ويتوزعون على إقليم خوزستان أو الأهواز جنوب غرب إيران بمحاذاة جنوب العراق، وهناك عرب الساحل الشرقي ومعظمهم من السنة، كما هناك جيوب عربية في إقليم فارس وبمنطقة عرب خانة بإقليم خراسان.

أما الكرد، فيشكلون 9 ملايين يتوزعون على كردستان وكرمانشاه وايلام، والقسم الجنوبي لإقليم آذربيجان الغربية، ولهم جيوب في خراسان، ويعد الآذريون الأتراك نحو 22 مليوناً، ويتوزعون على 4 أقاليم غرب البلاد. أما التركمان فهم نحو مليونين بإقليم كلستان بمحاذاة تركمانستان.

ويبلغ تعداد البلوش نحو 3 ملايين ويتركزون في سيستان وبلوشستان بمحاذاة باكستان، ويتركز اللور والبختياريون وهم نحو 5 ملايين، جنوب غرب البلاد، بينما يعد الغيلانيون والمازيون بمحاذاة بحر قزوين، نحو 8 ملايي، ويشكل الفرس أغلبية سكان الأقاليم المركزية بالبلاد وإقليم خراسان شرقاً، ويقدرون بنحو 45% من السكان.