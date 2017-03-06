فيديو.. تكريس مشاريع «عام الخير» لشهداء الإمارات تخليداً لذكراهم وتقديراً لتضحياتهم

أبوظبي (وام)

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، تم الإعلان أمس، وخلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء عُقدت في «واحة الكرامة» أمام نصب الشهيد بأبوظبي حضرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تكريس عام الخير بكافة مبادراته ومشاريعه وبرامجه لشهداء الإمارات وأرواحهم الطاهرة، تخليداً لذكراهم، وتقديراً لتضحياتهم، وترسيخاً لقيم البذل والعطاء التي ضربوا فيها أعلى الأمثلة.

كما استعرض مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لعام الخير أمام نصب الشهيد وأعلن اعتمادها، ودعا جميع الجهات للتعاون على إنجاحها.

وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة: «نقدم أجمل وأنبل ما في وطننا من خير لمن قدم روحه ودمه من أجل هذا الوطن»، لافتاً إلى أن: «خير الإمارات وخير شعب الإمارات لشهدائنا ولأرواحهم الطاهرة».

وأكد سموه بالقول: «مع استدامة منظومة الخير التي نسعى إليها في بلدنا، نريد استدامةً لذكرى شهدائنا وأبطالنا وتخليداً لتضحياتهم».